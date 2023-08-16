مصدر عسكري روسي: المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا

موسكو: أفاد مصدر عسكري ودبلوماسي لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، بأن المخابرات البريطانية تتعاون مع نظام كييف لإعداد مجموعة تخريبية مؤلفة من 100 مسلح أوكراني، اكتسبوا خبرة قتالية في الجبهة الشرقية بأوكرانيا، وذلك بهدف نقلهم إلى أفريقيا لتقويض التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.

ووفقا للمصادر، تتألف هذه المجموعة المسلحة من مقاتلي التشكيلات القومية والنازية الأوكرانية، ويكمن هدفها الرئيسي في تفكيك التعاون القائم بين روسيا والدول الأفريقية، بالإضافة إلى استهداف القادة الأفارقة المتعاونين مع روسيا.

وذكر المصدر أن المجموعة المسلحة ستغادر أوكرانيا عبر سفينة مستأجرة من ميناء إسماعيل الأوكراني، وستكون وجهتها مدينة أم درمان في السودان خلال النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.

وأكد المصدر أن القائد العسكري في الاستخبارات الأوكرانية، فيتالي براشوك، سيتولى قيادة المجموعة المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أنه لديه خبرة في “عمليات القتل الناجحة”، وسبق له المشاركة في عمليات استخباراتية لصالح المخابرات البريطانية في زيمبابوي.

(د ب أ)