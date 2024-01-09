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مصدر عسكري يمني: الحوثيون استهدفوا سفينة في البحر الأحمر

9 - يناير - 2024

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صنعاء: قال مصدر عسكري يمني لتلفزيون الجزيرة اليوم الثلاثاء إن الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من غرب مدينة الحديدة اليمنية.

 وتلقت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري اليوم الثلاثاء تقارير عن نشاط مريب من سفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن، غير أن التقارير لم تفد بوقوع أضرار.

فقد شاهدت ناقلة ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ، بينما اكتشفت ناقلة بضائع سائبة ثلاث زوارق صغيرة على بعد ميل واحد تقريبا في اتجاه الميناء.

وأضاف أمبري في مذكرة استشارية أن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.

(وكالات)

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