مصدر فلسطيني: تأخير الهدنة له علاقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم

غزة: قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الخميس إن التأخير في بدء سريان الهدنة “له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم”.

وأوضح “خلال ساعات النهار اليوم من المفترض أن يتم الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأمريكيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ”.

(أ ف ب)