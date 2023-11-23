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مصدر فلسطيني: تأخير الهدنة له علاقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم

23 - نوفمبر - 2023

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غزة: قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الخميس إن التأخير في بدء سريان الهدنة “له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم”.

وأوضح “خلال ساعات النهار اليوم من المفترض أن يتم الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأمريكيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 24, 2023 الساعة 7:30 ص

    يا أحرار المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة حذار من غدر عصابة الشرذمة الصهيونية من بنغفير وسموتريتش و غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل وهنغبي الملعون وعلى رأسهم الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

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