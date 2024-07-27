مصدر فلسطيني: حماس ترفض استلام أي مقترحات جديدة وتصر على اعتماد المقترح الأخير

غزة: أكد مصدر قيادي فلسطيني اليوم السبت أنه في ظل ما يردده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أنه سيقدم اقتراحا جديدا فإن حركة حماس ترفض استلام أي مقترحات جديدة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة الميادين اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن حماس تصر على اعتماد المقترح الأخير الذي كانت قد سلمته للوسطاء.

وأضاف أن حماس لا تزال على موقفها بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما فيه محور نتساريم ومحور فيلادلفيا، مشيرا إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل بأي صيغة جديدة لا تتضمن نصا واضحا على وقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر أن حماس لا تمانع في تولي إدارة حكومية لغزة بتوافق وطني وبشكل مؤقت في حال لم يتم الاتفاق على حكومة توافق وطني للضفة وغزة.

( د ب أ )