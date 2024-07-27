سياسة | عربي | فلسطين

مصدر فلسطيني: حماس ترفض استلام أي مقترحات جديدة وتصر على اعتماد المقترح الأخير

منذ 56 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: أكد مصدر قيادي فلسطيني اليوم السبت أنه في ظل ما يردده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أنه سيقدم اقتراحا جديدا فإن حركة حماس ترفض استلام أي مقترحات جديدة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة الميادين اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن حماس تصر على اعتماد المقترح الأخير الذي كانت قد سلمته للوسطاء.

وأضاف أن حماس لا تزال على موقفها بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما فيه محور نتساريم ومحور فيلادلفيا، مشيرا إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل بأي صيغة جديدة لا تتضمن نصا واضحا على وقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر أن حماس لا تمانع في تولي إدارة حكومية لغزة بتوافق وطني وبشكل مؤقت في حال لم يتم الاتفاق على حكومة توافق وطني للضفة وغزة.

( د ب أ )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حماس: نتنياهو عطل الاتفاق مرارا وعلى واشنطن إلزامه بوقف الحرب
26 - يوليو - 2024
جنرال إسرائيلي بارز: القضاء على “حماس” وهْم.. ونتنياهو يواصل بيع الأكاذيب الدنيئة للجمهور
26 - يوليو - 2024
 “كتائب القسام” تعلن قتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين في رفح
25 - يوليو - 2024
واشنطن بوست: نتنياهو تحدث من الكونغرس عن هزيمة “حماس”.. لكن المنظمة تعيد تأكيد نفسها في غزة
25 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية