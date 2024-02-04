مصدر فلسطيني: حماس تواصل التشاور بشأن صفقة تبادل الأسرى

غزة: نفى مصدر فلسطيني مطلع، الأحد، إبلاغ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للوسطاء برفضها عرض تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن مشاورات الحركة “متواصلة” مع الفصائل الفلسطينية بشأن العرض.

جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية دولية تحدث بعضها عن رفض “حماس” للمقترح وأخرى عن اعتزام الحركة تسليم ردها مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه: “حماس لم تبلغ الوسطاء برفض مقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”.

وأضاف أن “الحركة تواصل مشاوراتها مع كافة الفصائل والمكونات الفلسطينية بشأن المقترح وستسلم ردها قريبا إلى الوسطاء”.

والثلاثاء، قال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، إسماعيل هنية، إن الحركة تسلمت مقترحا تم تداوله في اجتماع باريس الأحد الماضي، وإنها تلقّت دعوة لزيارة القاهرة من أجل بحث الاتفاق، دون تحديد موعد الزيارة للعاصمة المصرية.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

(الأناضول)