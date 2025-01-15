مصدر فلسطيني: حماس سلمت الوسطاء ردا إيجابيا على مسودة اتفاق غزة 

إسطنبول: قال مصدر فلسطيني، الأربعاء، إن حركة حماس، سلمت الوسطاء ردا “إيجابيا” على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وذكر المصدر أنه على عكس الرواية الإسرائيلية، سلمت حماس الوسطاء ردا إيجابيا على مسودة الاتفاق بعد تسلم خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن في غزة.

و”تسببت إسرائيل في تأخر التوصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب عدم تسليمها خرائط توضح مسارات انسحاب جيشها في المرحلة الأولى من مراكز المدن بغزة كما هو متفق عليه”، بحسب المصدر.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت مصادر إسرائيلية، إن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس تتواصل اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، مع وجود “خلافات قابلة للحل”، وفق هيئة البث العبرية.

جاء ذلك في وقت تتصاعد فيه تصريحات إسرائيلية وفلسطينية وقطرية عن اتفاق وشيك لتبادل أسرى وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا.

ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية مشاركة في المفاوضات لم تسمها: “ستستمر المحادثات اليوم أيضا، والخلافات قابلة للحل”، دون إيضاحات.

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت قنوات إعلامية إسرائيلية أنه في أعقاب إعطاء حماس الضوء الأخضر للاتفاق، سيجري إعلانه رسميا غدا الخميس على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد بإطلاق سراح أول مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذكر أن حماس لم ترسل ردها على المقترح.

وقال مكتب نتنياهو: “على النقيض من التقارير، لم تقدم منظمة حماس بعدُ ردها على المقترح”.

(وكالات)