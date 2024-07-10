مصدر فلسطيني مطلع يؤكد لـ“القدس العربي” صعوبة مفاوضات التهدئة ويكشف عن “نقاط جوهرية” لا تزال محل خلاف

غزة – “القدس العربي”:

بالرغم من التفاؤل الذي يصاحب جولة المحادثات الجديدة الرامية للتوصل إلى تهدئة وإنهاء الحرب على غزة، إلا أن مصدرا مطلعا أكد أن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، لن تكون سهلة، وتوقع أن تأخذ وقتا في ظل بعض العقبات الأساسية التي تضعها إسرائيل، وأساسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ومسألة الجهة التي ستتولى الحكم لاحقا، خاصة بعد أن عملت دولة الاحتلال على التفاوض من جديد، بأسلوب ضغطها المعتاد، القائم على زيادة التصعيد العسكري.

نقاط خلاف جوهرية

ويفيد مصدر فلسطيني مطلع تحدث لـ “القدس العربي”، أن هناك “نقاطا جوهرية” لا تزال محل خلاف كبير، وأن الأمور ستتضح أكثر في المحادثات الجديدة برعاية الوسطاء.

وحسب المصدر وهو أحد قيادات الفصائل التي تطلعها حركة حماس على الجهود المبذولة، فقد أكد أن الجميع رغم أجواء التفاؤل، يظل حذرا جدا بسبب المواقف السابقة لحكومة الاحتلال، والتي فجرت مفاوضات كانت تسير في طريق جيد، بسبب الشروط التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو.

يفيد مصدر فلسطيني مطلع تحدث لـ “القدس العربي”، أن هناك “نقاطا جوهرية” لا تزال محل خلاف كبير، وأن الأمور ستتضح أكثر في المحادثات الجديدة برعاية الوسطاء

وكشف هذا المسؤول أن اتصالات بين عدد من الفصائل جرت مؤخرا، وجرى خلالها التوافق على الرؤية الجديدة لتقديم رد على ورقة التهدئة الأخيرة، والتي جاءت في سياق “تفويت الفرصة” على الاحتلال.

وأشار المسؤول في تصريحاته إلى أن الوسطاء، طالبوا الفصائل، بالتجاوب مع الطروحات الأخيرة، بهدف قطع الطريق على حكومة الاحتلال، التي كانت تتهرب من تنفيذ الخطة، بسبب بعض النقاط التي يمكن تجاوزها، وفي مقدمتها الموافقة على بند توقف الحرب كاملة، في اليوم الأول لدخول عملية وقف إطلاق النار، إذ كانت تصر على مناقشة الأمر في مراحل تالية، وكذلك بدء عملية التفاوض على تبادل الأسرى الأولى، قبل أن يجري دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على أن يبدأ ذلك فور التوصل إلى صيغة الاتفاق، بما في ذلك أعداد وأسماء الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن توسيع رقعة الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة كان متوقعا من قبل الفصائل الفلسطينية، بالاستناد إلى مرات سابقة قام خلالها الاحتلال بعمليات هجوم عنيفة ضد القطاع، ضمن سياسة يريد من ورائها إخضاع المقاومة لشروطه.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أشار إلى أن الهجمات الجديدة من شانها أن تعيد العملية التفاوضية إلى “نقطة الصفر”، محملا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن “انهيار هذا المسار”.

كذلك علمت “القدس العربي”، أن التوافق الفصائلي الأخير، الذي اشتمل على الموافقة على تأجيل صيغة الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار في المرحلة الأولى، بعد تلقيه ضمانات من الوسطاء باستمرار الهدوء، لا يزال يتمسك بخطة الانسحاب الكامل من المناطق الرئيسة في قطاع غزة، وفي مقدمتها “محور نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ومن منطقة “محور فيلادلفيا” التي تفصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية، فيما كانت مصادر إسرائيلية، رفضت قبل أيام فكرة الانسحاب من المحور الفاصل بين مصر وجنوب غزة.

علمت “القدس العربي”، أن التوافق الفصائلي الأخير، الذي اشتمل على الموافقة على تأجيل صيغة الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار في المرحلة الأولى، لا يزال يتمسك بخطة الانسحاب الكامل من المناطق الرئيسة في قطاع غزة

ويؤكد المصدر أن هذا الأمر لا يزال يشهد رفضا إسرائيليا، جرى نقله مؤخرا من قبل الوسطاء، الذين وعدوا بتسهيل أي نقاط خلاف ميدانية.

وقد تقرر حسب الترتيبات التي وضعها الوسطاء، أن تبدأ محادثات التهدئة الجديدة، في نقاش كبير بين الطرفين وبطريقة غير مباشرة، حول “الملفات الأساسية”، التي لها علاقة بتواجد قوات الاحتلال في قطاع غزة، حيث سيجري بحث “الجدول الزمني” للانسحاب الكامل.

ووفق المعلومات المتوفرة لـ “القدس العربي”، فإن هذا الانسحاب سيكون مقترنا بنجاح عملية تبادل الأسرى الأولى، والتي تشمل في البداية كبار السن والنساء، ومن ثم الجنود.

الأسرى وحكم غزة

وهناك توقعات أن تواجه مفاوضات المرحلة الثانية، خلافات حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلب المقاومة إطلاق سراحهم، خاصة من ذوي المحكوميات العالية، مقابل الجنود والضباط الأسرى، بسبب رفض إسرائيل إطلاق سراح الكثير من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بتلك الأحكام الكبيرة، والذين تتهمهم بتنفيذ عمليات مسلحة أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

وكانت الوفود الإسرائيلية المفاوضة في الجولات السابقة، تصر على أن يكون لديها حق الرفض لأي أسير فلسطيني يطرح اسمه على قائمة المقاومة في صفقة تبادل الأسرى، وهو أمر كانت ترفضه حركة حماس.

وفي هذا السياق، كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكرت في تقرير لها أن الجيش كثّف عملياته في شمالي قطاع غزة لزيادة الضغط العسكري على حماس “لكي يجبرها على تقديم تنازلات في المفاوضات، وليس لدوافع عسكرية بحتة”، وأضافت “بات من الواضح أن المستويين السياسي والعسكري يدركان أن العمليات الهجومية المكثفة، وخاصة في رفح وشمالي غزة، تشكل الرافعة الرئيسية التي تمتلكها “إسرائيل” للضغط على حماس بالمفاوضات”.

مفاتيح التبادل

كما ذكرت أن الخلافات لا تزال قائمة حول “مفاتيح” تبادل الجثث مقابل الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الجنود الإسرائيليين مقابل الأسرى، والمكان الذي سيذهب إليه الأسرى الفلسطينيون من ذوي المحكوميات العالية، الذين سيطلق سراحهم في الضفة الغربية، وذكرت أن إسرائيل تريد إبعادهم لغزة أو الخارج، فيما ترفض ذلك حركة حماس.

وأشارت إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول السلطة في غزة التي ستوكل لها مهام توزيع المساعدات في المرحلة الأولى من الصفقة، ومن سيحكم بدل حماس، ومن سيدير إعمار غزة الذي سيبدأ في المرحلة الثالثة.

وقد علمت “القدس العربي”، أن الأيام الثلاثة الماضية، شهدت محادثات قام بها الوسطيان المصري والقطري مع قيادة حركة حماس، للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وكانت بداية الخلافات التي ظهرت بخصوص مقترح التهدئة الأخير الذي كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمه نهايات مايو الماضي، هو الكشف عن رفض إسرائيل تقديم “ضمانات مكتوبة”، لوقف إطلاق النار بشكل كامل، حتى في المرحلة الثانية من الحرب.