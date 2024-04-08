مصدر فلسطيني: مقترح التهدئة في غزة يتضمن 3 مراحل وعودة مشروطة للنازحين  

غزة: كشف مصدر فلسطيني مطلع، الإثنين، أن المقترح الجديد للتهدئة في قطاع غزة يتضمن 3 مراحل تشمل تبادلاً للأسرى وعودة مشروطة للنازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي القطاع.
وقال المصدر إنه سيتم وفق المرحلة الأولى “الإفراج عن 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي الأحكام العالية مقابل أسرى إسرائيل المدنيين”.
وأضاف أن “المرحلة تشمل أيضا عودة النازحين المدنيين لشمالي القطاع بشرط أن تكون العودة لمخيمات إيواء يتم إقامتها من جهات دولية وليس إلى مناطق سكنهم”.
وتابع المصدر الفلسطيني أن “المقترح يشير إلى أنه عند عودة النازحين إلى شمال القطاع تكون القوات الإسرائيلية متمركزة على بعد مئات الأمتار من شارعي صلاح الدين (شرق) والرشيد (غرب)”.
وأوضح أنه في “المرحلة الثانية يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين والإفراج عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين”، فيما يتم في المرحلة الثالثة “الإفراج عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة”.
وفي تعليقه على المقترح، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود مرداوي، إن الحركة “تريد اتفاقا واضحا لا يدخلنا في معركة جديدة، يشمل وقف إطلاق النار بشكل شامل، وانسحابا كاملا للاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين دون شروط، وإعادة الإعمار دون قيود، وأن تتم هذه العملية بشكل سلس، إضافة لعملية تبادل للأسرى”.
وأضاف مرداوي “لا نريد اتفاقا يضمن عودة وحرية الأسرى الإسرائيليين ويترك أسرانا للمفاوضات ولمزاج الإسرائيلي، الذي لا يريد سوى قتل أسرانا”.
وتابع أن “المقترح المقدم من الوسطاء يتجاهل وقف إطلاق النار بشكل واضح وصريح ولا يُقر بضرورة انسحاب إسرائيل من غزة. وهذا يعني استدامة الاحتلال، وأن تبقى المنطقة الشمالية والجنوبية للقطاع منقسمة وتحتلها إسرائيل، وهذا خطير وغير مقبول، ويمكن أن يتطور لأمور أخطر من ذلك”.
وأفاد القيادي في حماس بأن “الاتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين جميعا، ولا يتطرق للأسرى الفلسطينيين، وهذا يعني أن الاحتلال سيخضع قضية الأسرى للمساومة”.
ولفت إلى أن “طبيعة الإعمار وبناء المؤسسات تخضع لاعتبارات لها علاقة بدولة الاحتلال، لذا كيف يمكن أن يكون الأمر متعلقًا بشريان الحياة في غزة دون ضمانات واضحة، ثم أن ضمانات تنفيذ الاتفاق في حال اكتمل غير موجودة”.
وتابع: “لا يتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار، ولا انسحاب القوات الإسرائيلية، ولا وضوح بشأن قضية الأسرى، ولا عودة للنازحين بل يتضمن تقسيمهم إلى مدينتين وعسكريين، وهذا يعتبر مدخلاً لعدم إدخال غالبية النازحين إلى مناطقهم”.
والإثنين، غادر الوفد الإسرائيلي، ووفد من حركة حماس، العاصمة المصرية القاهرة، بعد اجتماعات عقدت، أمس الأحد، لمحاولة التوصل لتفاهمات بشأن وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل أسرى.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” (خاصة) عن مصدر مصري، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن جولة مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس شهدت “تقدما كبيرا” على طريق التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وسبق أن تحدث مصدر مصري مطلع، ليل الأحد/ الإثنين، عن وجود مقترح لهدنة في غزة يشمل صفقة تبادل أسرى وآليات لعودة نازحين، وفق القناة.
وجاءت التصريحات المصرية بينما أفادت وسائل إعلام عبرية خاصة، بينها القناتان “12” و”13″ وموقع “واينت” الإخباري، الإثنين، بعودة وفد التفاوض الإسرائيلي من القاهرة، وسط أحاديث عن تضارب بشأن التقدم في المفاوضات.
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.
(الأناضول)
كلمة السحر : التهدئة ……! الصهاينة و الحكام العرب لهم مصلحة شخصية في التهدئة لانها تبقيهم على كراسيهم ……! اما غير ذلك فطوفان سيجر الجميع إلا اصحاب الحق ……!
يا أحرار فلسطين الميامين المباركين لا تثقوا في وعود النتن ياهو ومخابراته الصهيونية الغادرة من الشباك و الموساد ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀
نوايا العدوّ الصهيونيّ واضحة…فلماذا تضييع الوقت معهم في مفاوضات عقيمة؟ عدم اطلاق سراح أسرى العدوّ… سيسقط نتياهو وبايدن معًا؛ فهما رمزا العدوان المباشر على غزّة.لو تمّ اطلاق أسير واحد الآن سيرفع ذلك من رصيد نتياهو إلى أقصى درجات الثبات السلطويّ والسياسيّ وهو يتهاوى…ومنحه تأييدًا لاستمرار العدوان؛ لأنه سيتاجر به سياسيًا بالقول: إنّ الضغط العسكريّ أدّى إلى الافراج عن ذلك الأسير…أوقفوا المفاوضات بالكامل مهما كان شكل الوساطات؛وسترون النتائج لصالح المقاومة بشكل مضاعف.وقف المفاوضات تركيع للعدوّ؛ وتفجير لجبهته الداخليّة؛ وتداخل لخنادق الحلفاء في أوربا التي تتهاوى أمام الضغط المحليّ ودعوات محكمة العدل الدوليّة؛ رغم محدوديتها لكنهم يحسبون حسابها بخشية.خاصة ألمانيا التي عانت منها من ذي قبل.أوقفوا المفاوضات وبيدكم مفتاح التفاوض.
أما تهديداتهم فصراخ تحت أمواج البحر لا تسمعها حتى الأسماك.والأسماك أكثر المخلوقات رهافة سمع تحت الماء.
بل كونوا أكثر تشددًا بعدم ذكر موضوع أسرى العدوّ لديكم…لا بالتصريح ولا بأفلام ولا بالتلميح…أضربوا حولهم طوقًا من الغموض؛ هذا سيجعلهم في { حيص بيص } …وسيزيد رعبهم من المجهول…هذا ليس كلامًا افتراضيًا بل خلاصة
رأي خبراء فكر ستراتيجيّ في فنّ المفاوضات.الغموض يزيدكم قوّة على قوّة…ويجعل العدوّ في متاهات الفجوة التي لا يردمها إلا التنازل مرغمين عليه؛ مهما حاولوا من حرب نفسيّة والتهديد بغزو رفح.وهم يقصفون رفح كل يوم!!؟؟
وضعوا أمامكم قول الله العظيم { ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون }.لقد اتخذتم قرار طوفان الأقصى؛ وهوأعظم قرار
شجاع في تاريخ الأمّة منذ معركة حطين…وهم مدركون لذلك القرار الذي أرعبهم؛ ألم يسمّوا يوم السّبت ؛ السابع من تشرين 2023 بيوم السّبت الأسود عليهم؟ فكم هم في معضلة قاصمة ستراتيجيًا؛ وليس تكتيكيًا.توكلتم على الله؛ ولن يضييع سبحانه جهادكم أيّها المقاومون الصادقون.وعيد سعيد عليكم فقط…فأنتم منْ يستحق التهنئة.
ما لم يحققه الإحتلال الصهيوني بالحرب منذ شهور ، يطمح لتحقيقه بالسياسة ، وهذه المرة للأسف بضغط من ( الوساطات ) العربية الراعية للمفاوضات.
ننصح إخوتنا المجاهدين بأن لا ينخدعوا بالوساطة المصرية أو الأعرابية المخذلة المنبطحة و المهرولة…احذروا ..واصلوا ..الحديد لا يفله إلا الحديد..
اقترح على حماس إدخال مباديء الاتفاق بالنقاط الاتية :
١. أسرى غزة بعد ٧ أكتوبر يجب تحريرهم من قبل جيش الاحتلال
٢. الأسرى المحررين السابقين يجب الإفراج عنهم خارج الاتفاق
٣.الافراج عن كافة الأسرى الفلسطينين وفق اتفاقات السلطة من عرفات إلى عباس
٤.المتبقى من الأسرى الفلسطينين تقوم حماس بمبادلتهم بالاسرى من الاحتلال وجثثهم
في المرحلة الأولى لا بد من إقامة مستشفيات ميدانية داخل شمال غزة مع مراكز تموين وشرب وكهرباء ووقود مع الإفراج على المدنيين من الطرفين او على الاقل كبار المحكومين
في المرحلة الثانية العسكريين مقابل كافة السجناء و
المرحلة الثالثة الاتفاق هدنة طويلة الأمد ١٥ او ١٠ سنوات مقابل الأعمار الكامل لغزة وخروج الاحتلال من أرض ٦٧
في المرحلة الثانية
الى رجال المقاومة اقول :ان طوفان الاقصى ما جاء الا لتحرير الاسرى وفك الحصار عن غزة واي تنازل عن هذه الاهداف مهما كانت الضغوط هو هزيمة للطوفان الشيء الذي يغضب ارواح الشهداء الذين هم احياء ينظرون اليكم ولسان حالهم يقول التحقوا بنا عند ربنا شهداء مكرمون ولا تستسلموا ولا تتنازلوا وقاوموا ولا تخشوا القتل فان الموت فرض على المقاوم والجبان على حد سواء