قيادي فلسطيني: وفد من حماس يصل القاهرة السبت “دون المشاركة” في مفاوضات الهدنة

غزة: أفاد مصدر فلسطيني بأن وفدا من حركة حماس سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، ظهر السبت، لبحث تطورات المفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “وفد الحركة سيصل ظهر اليوم إلى القاهرة للاجتماع بمسؤولين مصريين والاطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة”، دون تفاصيل أخرى.

وأكد قيادي في حماس السبت أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة، لكن من دون أن يشارك في المباحثات التي تستضيفها سعيا للهدنة.

وقال المصدر إن “وفدا قياديا من حركة حماس يتوجه اليوم السبت الى العاصمة المصرية القاهرة، وسيلتقي كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بهدف الإطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وشدد المصدر على أن هذه الزيارة “لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات” التي تعقد بوساطة من الولايات المتحدة وقطر ومصر، سعيا لإبرام اتفاق يتيح تحقيق هدنة في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، والإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين.

وتأتي الزيارة بعد يومين من وصول وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة إضافة إلى وفد أمريكي للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو غدا الأحد.

ويدور حديث عن تضاؤل فرص نجاح المفاوضات جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، وتمسكه باستمرار السيطرة العسكرية على محوري فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

في المقابل، تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحركة يؤكد زيارة الوفد اليوم إلى القاهرة.

(وكالات)