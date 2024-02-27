مصدر في المقاومة الفلسطينية: دمّرنا أكثر من 20 آلية إسرائيلية جنوبي غزة

غزة: أكّد مصدر في المقاومة الفلسطينية، أنه “لليوم التاسع، يفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التقدم باتجاه وسط حي الزيتون جنوبي غزة” .
وقال المصدر في تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن “مقاتلي المقاومة أقرب للعدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونها بالأسلحة المناسبة”.
وذكر أن “الاحتلال في ظل فشله الميداني، قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون، وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله”.
وأعلن المصدر أنه “خلال هذه الفترة، دمّرت المقاومة أكثر من 20 آلية، ونفّذت عشرات الكمائن، واستهدفت تموضعات القناصين، وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة”.
وتخوض الفصائل الفلسطينية، في أكثر من محور قتال، اشتباكاتٍ عنيفة مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وتتركز الاشتباكات في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي مناطق شرق خان يونس وغربيّها، في جنوب القطاع.
(د ب أ)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا الذين سيقهرون عصابة الصهيو صليبي يا حبيبي 🇵🇸🤕😃☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين في قهر عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصركم وهازم عدوكم وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥🚀