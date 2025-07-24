مصدر في حماس: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار

بيروت: قال مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” لوكالة رويترز الخميس إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن رد “حماس” على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوما.

وأعلنت إسرائيل الخميس استدعاء وفدها المفاوض من الدوحة لمواصلة المشاورات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “نظرا للرد الذي قدمته حماس هذا الصباح، تقرر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات”.

وأضاف البيان “نحن نقدر جهود الوسطاء قطر ومصر، وجهود المبعوث الأمريكي (إلى الشرق الأوسط) ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المباحثات”.

(وكالات)