حماس ترفض “التنازل” عن مطالبها للهدنة مع إرسالها وفدا مفاوضا إلى القاهرة

القاهرة: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت رفضها “التنازل” عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مع إرسالها وفداً إلى القاهرة الأحد لاستئناف المباحثات مع الوسطاء.
وأعلنت الحركة في بيان أن وفداً “سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر”، مشيرة إلى أن مطالبها “تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة”. وأكدت أن هذه “مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها”.
وفي وقت سابق السبت، أكد مصدر قيادي في “المقاومة الفلسطينية” أنّ وفداً من حركة المقاومة الإسلامية حماس سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة قريباً لاستئناف المفاوضات بشـأن وفق إطلاق النار.
وقال المصدر، في تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية صباح اليوم، إنّ “المفاوضات ستستأنف في القاهرة في ظل استمرار الفجوات بين حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف أنّ “الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على الوسطاء المصريين والقطريين وعلى الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.
وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد، قبل يومين، أن “الحركة أبلغت الوسطاء موقفها في المفاوضات على خلفية اللقاءات التي جمعت مسؤولي الاحتلال بالوسيطين المصري والقطري”.
وشدّد حمدان على أن الحركة متمسكة بذلك الموقف الذي تمّ تسليمه بصورة رسمية بتاريخ 14 آذار/مارس الماضي.
وكان محمود مرداوي القيادي في حماس قال، في تصريحات أول أمس الخميس، إن حركته ما زالت تصر على شروطها للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل تفضي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأضاف أن “حماس ما زالت تصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعمار غزة”.
وتشهد المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية جمودا في الوقت الحالي على الرغم من استمرار الوسطاء في سد الفجوات ما بين الجانبين.
(وكالات)
أنا اقترح ان تشارك الجهاد الاسلامى وممثلين عنها أسوة بوفد حماس
فهم ببلون بلاء حسنا وأذاقوا الصهاينه الويل
الاخ يشد عضد الاخ
الجهاد مقتنعة أن ما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة والكفاح المسلح الطويل والشاق يا رفاق، والله ينصر فلسطين و يهزم عصابة الشر هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸
كان الله في عون الفلسطينيين يحصدون تعاطفا عالميا متصاعدا بينما مكرا وكيدا، هم بحاجة لراع وأخ عالمي (لا اقليمي) بعيدا كما حظيت ثورات غيرهم الفيتناميين مثلا وانتصرت.
عبثا تحاولون مع عص الشر بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم المتطرفين العنصريين النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين فالنتن ياهو دمية يحركها بنغفير وسموتريتش كما يشاؤون ✌️🇵🇸
كلّ هذا يجري منذ أشهر…أين السلطة الفلسطينيّة التي تريد { العودة } لحكم غزّة؟ فعليها واجبات: أخلاقيّة ووطنيّة
وإنسانيّة وسياسيّة..نسمع بعض الأعضاء يظهرون على بعض الشاشات يتحدّثون كأنّهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة؟
يبيعون بطولات الصالون؛ بما يفوق بطولات المجاهدين في الميدان…فينالون سخرية؛ كما نالها مسليمة كذاب اليمامة.
السلطة في رحلة البحث عن إرضاء عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي لقاء بعض الأموال ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🪂🪂🪂
تكملة لما قلناه عند الاستاذ فيصل القاسم
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ما كان لحماس أن ترفض رغم الضغوطات التي يتحدث عنها المقال… لولا أن خيار الرحيل الى إيران مطروح …
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وهذا هو سبب زيارة هنية لإبران… والتصريحات المعسولة… والغزل تجاه إيران في وسائل الاعلام من طرف حماس والجهاد…
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كي تكتمل الصورة فقط…
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حركة ذكية جدا من الفصائل الفلسطينية… وفي صالح المفاوضات العسيرة ..
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ومعروف عن الفلسطينيين ذاكاءهم… لكنهم للاسف تركوا ذكاءهم جانبا حين تفرقت كلمتهم…
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سيعودون…
عقدة حماس صعبة عليك
شيطنة المقاومة واستمرارا نهج متبع ضد حركة حماس من خلال
الإفتراءات ضد الحركة تدل على ضيق الأفق,الكل يعرف موقف حركة حماس جيدا بثباتها على الثوابت الفلسطينية
نصيحة لله…
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حاولوا فهم ما تقرؤون…
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كلامي تحليل سياسي… وايجابي في حق حماس..
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ظننت أن الأمر سهل الاستيعاب…
هزلت… مكعب.. 😀