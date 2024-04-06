حماس ترفض “التنازل” عن مطالبها للهدنة مع إرسالها وفدا مفاوضا إلى القاهرة

القاهرة: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت رفضها “التنازل” عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مع إرسالها وفداً إلى القاهرة الأحد لاستئناف المباحثات مع الوسطاء.

وأعلنت الحركة في بيان أن وفداً “سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر”، مشيرة إلى أن مطالبها “تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة”. وأكدت أن هذه “مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها”.

وفي وقت سابق السبت، أكد مصدر قيادي في “المقاومة الفلسطينية” أنّ وفداً من حركة المقاومة الإسلامية حماس سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة قريباً لاستئناف المفاوضات بشـأن وفق إطلاق النار.

وقال المصدر، في تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية صباح اليوم، إنّ “المفاوضات ستستأنف في القاهرة في ظل استمرار الفجوات بين حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف أنّ “الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على الوسطاء المصريين والقطريين وعلى الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد، قبل يومين، أن “الحركة أبلغت الوسطاء موقفها في المفاوضات على خلفية اللقاءات التي جمعت مسؤولي الاحتلال بالوسيطين المصري والقطري”.

وشدّد حمدان على أن الحركة متمسكة بذلك الموقف الذي تمّ تسليمه بصورة رسمية بتاريخ 14 آذار/مارس الماضي.

وكان محمود مرداوي القيادي في حماس قال، في تصريحات أول أمس الخميس، إن حركته ما زالت تصر على شروطها للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل تفضي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأضاف أن “حماس ما زالت تصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعمار غزة”.

وتشهد المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية جمودا في الوقت الحالي على الرغم من استمرار الوسطاء في سد الفجوات ما بين الجانبين.

(وكالات)