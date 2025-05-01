بعد “تسريبات سيغنال”.. مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز يغادر منصبه

واشنطن: أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز سيستقيل من منصبه الخميس، بعد تورّطه في تسريب معلومات عسكرية سرية.

وأفادت شبكة “سي بي اس”، بأنّ أليكس وونغ نائب والتز، سيترك منصبه أيضا.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” أنّ الرئيس الأمريكي يستعد للإعلان عن ذلك.

ومنذ أواخر آذار/مارس، يواجه أعضاء في إدارة ترامب، من بينهم مايك والتز ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية على جماعة الحوثيين في اليمن، تمّت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحافي عبر خدمة “سيغنال” للرسائل.

وحينها أعلن والتز أنّه يتحمّل “كامل المسؤولية” عن الخرق الأمني الفاضح الذي حصل من جرّاء ضمّ الصحافي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سريّة للغاية ناقش خلالها عدد من كبار المسؤولين شنّ غارات ضدّ الحوثيين في اليمن.

وقال والتز لشبكة “فوكس نيوز” في أول مقابلة له بعد تفجر هذه الفضيحة “أتحمّل المسؤولية كاملة. أنا من أنشأ هذه المجموعة” على تطبيق سيغنال للمراسلة، مرجّحا أن يكون قد حفظ رقم هاتف الصحافي على هاتفه وهو يظنّه شخصا آخر.

(وكالات)