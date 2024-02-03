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مصدر: مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من بعض الحسابات المفتوحة قبل الأزمة

3 - فبراير - 2024

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بيروت: قال مصدر في مصرف لبنان المركزي إن المصرف أصدر تعميما اليوم السبت يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر تشرين الأول 2019.

وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة إلى الدولار مع بداية الأزمة المالية.

وأصيب النظام المصرفي في لبنان بالشلل إلى حد كبير منذ بداية الأزمة المالية التي جمدت مدخرات المودعين وأدت إلى انخفاض الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019.

وأضاف المصدر أن التعميم يسري على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة حسبما ذكر.

وأدى فساد النخبة الحاكمة وإسرافها في الإنفاق لسنوات إلى انهيار مالي في لبنان. وبعد مرور أكثر من 4 سنوات، لم تنفذ الحكومة إصلاحات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حيوية لتعافي الاقتصاد اللبناني.

(رويترز)

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