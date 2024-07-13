مصدر مصري: القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من معبر رفح- (فيديو) 

القاهرة: أكد مصدر مصري، السبت، أن القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الحدودي مع مصر.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” (خاصة) عن مصدر وصفته بأنه “رفيع المستوى”، تزامنا مع جولة مفاوضات لإبرام هدنة وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ووفق المصدر: “تتمسك القاهرة بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من القطاع وإليه”.

وأضاف المصدر ذاته أن مصر “تؤكد موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر البرية مع القطاع فورًا”.

وفى وقت سابق السبت، قال المصدر ذاته لقناة القاهرة الإخبارية أن “مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين”.

وأضاف المصدر، أن “إسرائيل لا تزال تمارس سياسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة كلها”.

واستضافت مصر الأسبوع الماضي وفودًا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)