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مصدر مصري: تنسيق لفتح معبر رفح واستعدادات لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

15 - يناير - 2025

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

تستعد مصر لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم الفلسطينيين، عقب إعلان الهدنة المرتقبة، بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري.

وقال المصدر إن التنسيق جارٍ بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

ومعبر رفح مغلق منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بعد أن اقتحمه جيش الاحتلال من الجانب الفلسطيني، وأعاد احتلال المحور الحدودي المعروف بمحور صلاح الدين، في مخالفة لنصوص اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا باتفاقية كامب ديفيد.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد لـ42 يوما السماح بعودة النازحين إلى منازلهم بدون عوائق خاصة إلى مناطق شمال قطاع غزة.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 15, 2025 الساعة 6:47 م

    الله أكبر ولله الحمد والمنة والفضل العظيم على هذا الانتصار الكبير لأحرار غزة العزة و الصمود والبطولة الذين دوخوا عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي عربد إبادة بأطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

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