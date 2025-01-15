مصدر مصري: تنسيق لفتح معبر رفح واستعدادات لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

تستعد مصر لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم الفلسطينيين، عقب إعلان الهدنة المرتقبة، بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري.

وقال المصدر إن التنسيق جارٍ بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

ومعبر رفح مغلق منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بعد أن اقتحمه جيش الاحتلال من الجانب الفلسطيني، وأعاد احتلال المحور الحدودي المعروف بمحور صلاح الدين، في مخالفة لنصوص اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا باتفاقية كامب ديفيد.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد لـ42 يوما السماح بعودة النازحين إلى منازلهم بدون عوائق خاصة إلى مناطق شمال قطاع غزة.