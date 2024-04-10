مصدر مصري: دخول 314 شاحنة مساعدات لغزة في أول أيام العيد  

القاهرة: أفاد مصدر مصري، الأربعاء، بدخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في أول أيام عيد الفطر.

جاء ذلك وفق ما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة المقربة من النظام، عن مصدر وصفته بالرفيع، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يحل هذا العام وسط حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

ونقلت القناة في خبر مقتضب عن المصدر قوله: “دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم (الأربعاء) عبر معبر رفح البري”، دون مزيد من التفاصيل.

والأحد، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان، في بيان، إن بلاده قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح إلى 300 شاحنة يوميا، دون أن يوضح إن كانت المساعدات كلها مصرية أم تتبع لدول وجهات أخرى أيضا، كما لم يحدد عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة حاليا عبر رفح.

(الأناضول)