مصدر مصري رفيع المستوى: نتنياهو يسعى لتحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله

القاهرة: أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تفتقد الواقعية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية”. وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن الأشهر الماضية “أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية”.

كان نتنياهو صرح أمس الأربعاء في مؤتمر صحافي، مخاطبا الإسرائيليين: “إذا أردتم تحرير الرهائن، فأنتم بحاجة للسيطرة على محور فيلادلفيا” بين قطاع غزة ومصر لمنع تهريب أسلحة لحماس عبر الأنفاق على جانبي الحدود، على حد قوله.

وأضاف أن “إسرائيل قد توافق على مغادرة محور فيلادلفيا ضمن أطر وقف إطلاق النار الدائم الذي سيتم مناقشته في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، ولكن ليس في المرحلة الأولى”. وتابع: “الشروط التي سنطرحها بشأن وقف إطلاق النار الدائم يجب أن تشمل وضعا لا يمكن فيه اختراق محور فيلادلفيا”.

ونفت مصر مرارا على لسان مصدر رفيع المستوى ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بينها وبين قطاع غزة. وشدد المصدر لـ “القاهرة الإخبارية”، على أن ما يتردد هو “هروب إسرائيل من إخفاقها في القطاع”، مؤكدا أن “فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز بغزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع”.

(د ب ا)