مصدر مصري: محادثات رباعية بالدوحة الأربعاء لبحث التوصل لهدنة بغزة

القاهرة: قال مصدر مصري، الثلاثاء، إن مسؤولين من القاهرة والدوحة وواشنطن وتل أبيب سيجتمعون بالعاصمة القطرية، الأربعاء، لبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية الخاصة عن المصدر، الذي وصفته بأنه “رفيع المستوى”، في اليوم الثاني من مفاوضات الهدنة بالقاهرة.

ووفق المصدر ذاته، “ستشهد الدوحة، الأربعاء، عقد اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل”.

وسيترأس رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، وفدي مصر والولايات المتحدة في اجتماع الدوحة، الذي يأتي بعد “جولة مباحثات مكثفة بالقاهرة”، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن “مصدر رفيع” قوله إن مفاوضات الهدنة مستمرة (بيومها الثاني) بالقاهرة، “وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة”.

وأضاف المصدر أن “الوفد الأمني المصري يتجه إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت”.

ولفت إلى أنه “سيتم استئناف المفاوضات بالدوحة الأربعاء وبالقاهرة الخميس”.

وكان وفد أمريكي برئاسة بيرنز وصل إلى القاهرة، الاثنين، “للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة”، وفق ما أفاد المصدر ذاته في تصريحات سابقة لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وتزامن ذلك مع وصول رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار إلى العاصمة المصرية، الإثنين، قبل أن يغادرها الثلاثاء، بعد مباحثات مع بيرنز ومسؤولين مصريين؛ لمناقشة النقاط العالقة في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)