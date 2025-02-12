مصدر مصري مطلع: القاهرة والدوحة تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق غزة

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وسط وقف إطلاق النار

القاهرة: قال مصدر مصري، مساء الأربعاء، إن القاهرة وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من انهياره.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن المصدر الذي وصفته بالمطلع، وسط أزمة بتنفيذ الاتفاق وتلويح إسرائيل بالتراجع عنه.

وقال المصدر ذاته: “مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف: “الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف (إسرائيل وحماس) وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تسليم الأسرى بحلول السبت”.

وأكد أن “القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة”.

وشدد على أن “الوساطات المصرية والقطرية تسعى لإيجاد مخرج يضمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر”.

وأشار المصدر إلى أن “استمرار وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع ونحذر من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة”.

(الأناضول)