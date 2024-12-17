مصدر مصري مطلع ينفي تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو للقاهرة- (فيديو)

القاهرة: نفى مصدر مصري مطلع في تصريحات خاصة لـ”القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

مصدر مصري مطلع ينفي ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى #القاهرة#منتصف_النهار #هاجر_جلال #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/qbrqSQAcNQ — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 17, 2024

وأفادت “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، بأن هناك جهودا مصرية قطرية مكثفة مع الأطراف كافة، للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وتواصل القاهرة بذل كل جهودها الممكنة لدعم القضية الفلسطينية والتصدي لمخطط تصفيتها ودفع المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، شددت وزارة الخارجية المصرية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره من أجل ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل، نظرا لتدهور الأوضاع لمستوى كارثي.

وزار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من عام.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 45059 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 107041 جراء هجوم جيش الاحتلال على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(د ب أ)