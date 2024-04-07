مصدر مصري: إحراز تقدم في محادثات القاهرة بشأن التوصل إلى هدنة في غزة

القاهرة: ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات التي جرت في القاهرة بشأن التوصل إلى هدنة في الصراع الدائر في غزة.

وأضافت أن هناك اتفاقا على النقاط الأساسية بين جميع الأطراف المعنية.

وكشف المصدر، ليل الأحد/الاثنين، أن هناك مقترح هدنة في قطاع غزة يشمل صفقة تبادل أسرى وآليات لعودة النازحين بالقطاع.

وقال المصدر، إن “اجتماعات التفاوض (غير المباشرة) بين حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي مستمرة”.

وأوضح أن “وفد حماس يجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات”.

وأشار المصدر، إلى أن هناك “جهودا مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

ولفت إلى “توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري”.

وأكد المصدر، أن “الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل الأسرى وآليات عودة النازحين بقطاع غزة”.

في وقت سابق الأحد، قرر مجلس الحرب الإسرائيلي، إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات التي استؤنفت في نفس اليوم بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع “حماس”، وتوسيع صلاحياته، بحسب إعلام عبري.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الاحتلال الإسرائيلي و”حماس”، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية للاحتلال.

وتحتجزسلطات الاحتلال في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)