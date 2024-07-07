مصدر مصري: وفد إسرائيلي يصل القاهرة خلال ساعات لاستئناف مفاوضات غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين من كافة الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات القادمة وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة في غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري عن المصدر قوله، إنه من المتوقع أن يتوجه مدير الاستخبارات الأمريكية “السي آي ايه” وليام بيرنز، إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن تنطلق الأسبوع الجاري جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية كشفت عن انفراجة وصفتها بالنسبية في ملف المفاوضات، لكنها أكدت أن القضية الأساسية المتمثلة في الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار لا تزال عالقة.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة، وسلّمت «حماس» رداً عليه للوسطاء في 11 يونيو/ حزيران الماضي، حمل تعديلات قال عنها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بعضها مقبول، والبعض الآخر مُبالَغ فيه، في حين رفضتها إسرائيل، خاصة مطلب وقف إطلاق النار الدائم.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، تحدثت «حماس» عن تلقي تعديلات أمريكية على مقترح الرئيس الأمريكي.

وسلمت الحركة، الأربعاء الماضي، ردها الجديد للوسطاء ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الأمني، ومن ثم الموافقة على استئناف المفاوضات.