مصدر مصري يتحدث عن قبول “حماس” عدم المشاركة في إدارة غزة 

القاهرة: تحدث مصدر مصري، السبت، عن قبول حركة “حماس” عدم المشاركة في إدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

أفادت بذلك قناة “القاهرة الإخبارية” نقلا عن المصدر الذي وصفته بأنه مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، فيما لم يصدر إعلان رسمي من “حماس” أو القاهرة بهذا الموقف حتى الساعة 17:45 ت.غ.

وكشف المصدر عن “اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع”.

وأضاف أن “حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة”.

وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال مع نظيره البرتغالي باولو رنجير، أن “أي تصورات لليوم التالي للوضع في غزة”، يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وبقاء السكان الفلسطينيين في القطاع خلال عملية إعادة إعماره.

وعادة ما تتمسك إسرائيل التي شنت حرب إبادة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدم بقاء حماس في إدارة القطاع، وتهدد بالعودة للحرب حال بقيت.

وعلى مدى نحو 16 شهرا من الإبادة بغزة، حددت إسرائيل أهداف حربها بالقضاء على القدرات العسكرية وحكم “حماس” في القطاع ومنع تكرار هجوم 7 أكتوبر، وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

(وكالات)