مصدر مطلع: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لـ4 أيام

قطاع غزة (الأراضي الفلسطينية): أفاد مصدر مطلع الأربعاء أن حركة حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام”، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين بالأساس.

وقال المصدر إن “لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط”.

في السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الأربعاء أنه سيتم إطلاق سراح “عدة” روس محتجزين في قطاع غزة خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية السارية.

وقال أبو مرزوق عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) “لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحجوزين في غزة عدا روني كريفوي الروسي الأصل… اليوم سيتم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرا لمواقف الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين”.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أنه تم إبلاغ عائلات المزيد من المحتجزين الإسرائيليين بأنه سيتم إطلاق سراح ذويهم من غزة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثاني والأخير من تمديد للهدنة بين إسرائيل وحماس.

وتفرج حماس يوميا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة عن 10 أسرى من النساء والأطفال ممن احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مقابل إفراج الدولة العبرية عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عاماً.

وأُفرج مساء الثلاثاء عن 12 محتجزا هم عشر إسرائيليات وتايلانديان، فيما أطلقت إسرائيل سراح 30 سجيناً فلسطينياً.

في هذه الأثناء يواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعيا لتمديد الهدنة لما بعد الخميس. وفي هذا السياق، يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية.

(وكالات)