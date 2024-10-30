مصدر: وسطاء ملف غزة سيقترحون هدنة “لأقل من شهر” 

رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

دبي: سيقدم وسطاء ملف الحرب في غزة، اقتراح هدنة “لأقل من شهر” لحركة حماس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات، الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات، إن الاجتماعات بين رئيس الموساد ديفيد برنيع، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، والتي انتهت الاثنين، ناقشت هدنة “لأقل من شهر” في غزة، تشمل تبادلا للرهائن مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وزيادة المساعدات لقطاع غزة.

(أ ف ب)