مصدر: وسطاء ملف غزة سيقترحون هدنة “لأقل من شهر” 

دبي: سيقدم وسطاء ملف الحرب في غزة، اقتراح هدنة “لأقل من شهر” لحركة حماس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات، الأربعاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات، إن الاجتماعات بين رئيس الموساد ديفيد برنيع، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، والتي انتهت الاثنين، ناقشت هدنة “لأقل من شهر” في غزة، تشمل تبادلا للرهائن مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وزيادة المساعدات لقطاع غزة.
(أ ف ب)
إن القادة الفاسدين وغير الأكفاء في الدول الإسلامية جعلوا هذه الدول ضعيفة للغاية … لدرجة أن جميع المسلمين يعانون بسببهم.!!
السوءال المهم لماذا لاتطلب جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية والاسلامية عقد اجتماع لمجلس الامن. للأمم المتحدة لغرض وقف إطلاق النار؟ هل انهم لا يريدون احراج الولايات المتحدة الأمريكية لانها ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ؟ والعرب لا يريدون ازعاج ادارة بايدن؟