سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مصدر: ويتكوف مبعوث ترامب يتوجه إلى روما غدا الجمعة من أجل محادثات إيران

22 - مايو - 2025

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف

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واشنطن: ذكر مصدر مطلع اليوم الخميس أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روما غدا الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي. وستكون هذه الجولة الخامسة من المحادثات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مايكل أنطون سينضم إلى ويتكوف. وأضاف “من المتوقع أن تكون المناقشات مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة”.

(رويترز)

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 22, 2025 الساعة 5:35 م

    لن يركع أحرار إيران يا إخوان للبعبع الصهيو أمريكي يا انريكي والأيام بيننا وبين أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنتين على التوالي بلا تراخي يا مرزاحي ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

    رد

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