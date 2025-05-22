مصدر: ويتكوف مبعوث ترامب يتوجه إلى روما غدا الجمعة من أجل محادثات إيران

واشنطن: ذكر مصدر مطلع اليوم الخميس أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روما غدا الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي. وستكون هذه الجولة الخامسة من المحادثات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مايكل أنطون سينضم إلى ويتكوف. وأضاف “من المتوقع أن تكون المناقشات مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة”.

(رويترز)