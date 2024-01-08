مصرع أربعة أطفال على الأقل جراء حريق في مستشفى بجنوب العراق- (فيديو)

الديوانية (العراق): أدّى حريق اندلع في مستشفى للولادة في جنوب العراق مساء الاثنين إلى مصرع أربعة أطفال على الأقلّ، وإصابة نحو 20 آخرين بالاختناق، كما أفاد وزير الصحة والهلال الأحمر الذي قال إن سبب الحريق “تماس كهربائي”.

وأفاد بيان نشره الهلال الأحمر عبر موقع فيسبوك “بوفاة أربعة أطفال جراء حريق مستشفى النسائية والأطفال” في مركز محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق، وهو أحد المستشفيين الرئيسيين الحكوميين الموجودين في المدينة.

وأفاد مصدر طبي أن الدخان تسبب بعشرين حالة اختناق.

وأوضح وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحافي من المستشفى أن “الحريق حصل خارج قاعات المستشفى” في “أنقاض بعضها ورقية ومواد أخرى لشركة تعمل على تأهيل المستشفى”.

وأضاف أن ذلك أدى إلى “تسرب الدخان إلى داخل المستشفى، لكن لم تتسرب النيران” إليه.

وقال إن العاملين في المستشفى قاموا “بإخلاء المرضى الموجودين” لا سيما من حديثي الولادة “الخدج الذين تكون حالتهم حرجة”، مضيفاً “أنه توفي أربعة (من الرضّع) لأسباب تتعلق بأمراض الصدر”.

وأعلن الهلال الأحمر العراقي الذي قال إن “تماساً كهربائياً” تسبب بالحريق عن “إخلاء 150 طفلاً و190 مرافقاً” لهم من المستشفى إثر الحريق.

ولامس الحريق أحد جدران المستشفى بدون أن يتسبب بأضرار كبيرة.

شاهد بالفيديو.. مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية بعد الحريق الذي نشب به اليوم pic.twitter.com/LmoxxnoN9N — ڏي قٌـ,ـار🇮🇶 (@n_Dhi_33) January 8, 2024

بسبب الاهمال وعدم وجود معدات لمكافحة الحرائق حدث حريق عصر اليوم بمستشفئ الاطفال الديوانية ادئ لوفاة3 أطفال في الخدج وإصابة32طفل آخرين لاذنب لهم وبعضهم في حالة خطرة وممرضات من الكادر التمريض بحالات اختناق شديدة@mohamedshia بمكان ماتفتر تاخذ صور وتكص اشرطة تابع مستشفيات العراق pic.twitter.com/fXmfmVObnl — walaahameed1971 (@walaahameed1971) January 8, 2024

في الأثناء، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إثر الحريق، “بسحب يد المسؤولين المقصرين في الحادثة…وإحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق”.

وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وكان آخر هذه الحوادث حريق اندلع في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش في شمال العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص، قالت السلطات إن سببه كان الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال.

وفي نيسان/أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد-19 في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

وفي تموز/يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد.

(أ ف ب)