مصرع ثلاثة سجناء في شرق لبنان إثر إضرام نيران خلال عملية تمرد- (صور وفيديو)

بيروت: قضى ثلاثة سجناء على الأقل، الجمعة، وأصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق لبنان، جراء إضرام نيران خلال عملية تمرد، ما أدى الى احتراق زنازين بالكامل.

وبدأت عملية التمرّد في سجن زحلة المركزي وفق مسؤول أمني، بعد اكتشاف حراس السجن فجوة في جدار استحدثها السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي.

وأوضح المسؤول أنه “لدى البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى الى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق”.

وجرى نقل عدد كبير من المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

⚠️⭕️قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة 🔴 معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من جراء الحريق في سجن زحلة، بعد ان تصاعدت الأمور بشكل دراماتيكي في السجن زحلة مع تصاعد الاحتجاجات. 🔴 ووفق المعلومات تم نقل ضحيتين الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي وتستمر التعزيزات الأمنية والعسكرية داخل السجن… pic.twitter.com/ADzcv6roUJ — طوني بولس (@TonyBouloss) October 6, 2023

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن عناصر من الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقاً في محيط مبنى السجن.

وألحقت النيران التي سرعان ما امتدت الى الطوابق العلوية أضراراً بالغة بالسجن، وفق المسؤول الذي أفاد بـ”احتراق غرف بكاملها لم تعد صالحة لإعادة نزلائها إليها”.

وصول تعزيزات للجيش استعدادًا للدخول إلى سجن زحلة ومعلومات تتحدث عن سقوط ٤ قتلى بين السجناء جراء الاختناق pic.twitter.com/UtWGjDRYXE — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 6, 2023

وصول تعزيزات للجيش استعدادًا للدخول إلى سجن زحلة ومعلومات تتحدث عن وقوع قتلى جراء الاختناق pic.twitter.com/B0KOq3pkqS — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 6, 2023

ويضم السجن، وفق الإعلام المحلي، أكثر من 600 سجين.

يُشكل الاكتظاظ أبرز مآسي السجون اللبنانية البالغ عددها 25، والتي فاقت القدرة الاستيعابية فيها نسبة 323 في المئة، وفق تقديرات وزارة الداخلية. وتضم قرابة ثمانية آلاف سجين، غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.

وبمعزل عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي جعلت الدولة عاجزة عن توفير خدمات أساسية وتعتمد على مساعدات محلية وأجنبية، تتسبّب البيروقراطية داخل النظام القضائي بتأخير البتّ في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية.

(أ ف ب)