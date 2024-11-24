بعد إعلان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) أول أمس السبت عن اختفاء الحاخام تزفي كوغان، المقيم في دبيّ «في ظروف غامضة» عثرت سلطات المخابرات والأمن في الإمارات على جثته، حسب بيان إسرائيلي.
تبع إعلان الواقعة ردود فعل غاضبة من المسؤولين الإسرائيليين، وجاء أبرز هذه التصريحات من مكتب بنيامين نتنياهو، الذي أعرب خلال اجتماع الحكومة عن «الصدمة العميقة» نتيجة ما وصفه بعملية «اختطاف وقتل الحاخام كوغان في الإمارات» مهددا بأن بلاده ستتحرك «بكل الوسائل وستحقق العدالة بحق القتلة ومُرسليهم».
كان كوغان يقيم بشكل رسمي في الإمارات بصفته مساعدا للحاخام الأكبر في أبو ظبي، ليفي يتسحاق دوخمان، إضافة إلى كونه مبعوث منظمة تدعى «حاباد» وهي من المنظمات التي لا تؤمن بوجود الفلسطينيين، وتدعو للتخلص منهم وطردهم من فلسطين، وتعارض أي اتفاق يمكن أن يمنحهم جزءا من أراضيهم، وقد نشطت منذ بدء الحرب على غزة بدعم الجيش الإسرائيلي، بالتجهيزات وجمع التبرعات، والحضور بشكل واضح خلال الحرب، كما حصل حين قام عدد من الجنود برفع لافتة على منزل في بيت حانون مطلقين عليه اسم «أول بيت حاباد».
ركّزت السلطات الإماراتية على كون الحاخام القتيل هو من مولدافيا، وأنها تتواصل مع أسرته ومع سفارة مولدافيا، أما التقارير الإسرائيلية فأشارت إلى ولادته في القدس، ودراسته في «يشوف» (مدرسة دينية) وإلى خدمته في الجيش الإسرائيلي، قبل انضمامه وشقيقه إلى «المجتمع اليهودي» في دبي، وافتتاحه «سوبر ماركت» للمآكل اليهودية (الكوشير) قبل أيام من مصرعه.
أشار زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان إلى كوغان بصفته «مبعوث حاباد المخلص والشخص الذي عمل على نشر قيم اليهودية وحب إسرائيل» لكن تصريحات المسؤولين ركزت، على أن الاغتيال سببه «معاداة السامية» أي أن الحاخام قتل بسبب يهوديته فحسب، وبالتالي فلا أسباب سياسية للحادث.
كان لافتا، مع ذلك، افتراق التصريحات الرسمية الإسرائيلية في نقطتين، فبعض هؤلاء المسؤولين (مثل الرئيس يتسحاق هرتسوغ، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار) تحدثوا عن تعاون مع «السلطات في الإمارات» للوصول إلى المسؤولين عن القتل، فيما تحدث بعضهم الآخر، مثل وزيرة المواصلات ميري ريغيف، عن «اليد الطويلة لإسرائيل» التي «ستصل إلى مرتكبي جريمة القتل الشنيعة في الإمارات وستدفعهم الثمن».
ألمحت التقارير الإسرائيلية حول الحادثة إلى مسؤولية ثلاثة أشخاص من أوزبكستان عن تنفيذ الاغتيال، ولكنها وسّعت دائرة الاتهام إلى إيران (وكذلك إلى تركيا بالزعم أن المنفذين هربوا إليها) لكن وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت أنها «ألقت القبض على الجناة في حادثة المواطن المولدوفي» وهو ما يُضعف المزاعم الإسرائيلية.
تصريحات نتنياهو والمسؤولين الآخرين، باستخدام «اليد الطويلة» الضاربة لإسرائيل تكرّر إعلانات الغطرسة الإسرائيلية وقدرتها على استباحة سيادة بلدان «الشرق الأوسط» بما في ذلك الإمارات نفسها، التي سبق أن كانت ساحة لعملية خطيرة سابقة للموساد في كانون أول/يناير 2010 حين قامت باغتيال محمود المبحوح، أحد قياديي حركة «حماس».
رغم غموض العملية وعدم جلاء تفاصيلها بعد، فإنه من غير المنطقي استبعاد علاقتها بما يحصل من مقتلة هائلة في غزة، وباشتعال الجبهات في لبنان واليمن، وغارات إسرائيل في العراق وسوريا وإيران.
يثير الاغتيال أيضا السؤال حول «طبيعة» استمرار «التطبيع» وصعوبة، إن لم يكن استحالة تجاهل تداعيات كل ما يحصل (وسيحصل) في كل أرجاء المنطقة.
” بما في ذلك الإمارات نفسها، التي سبق أن كانت ساحة لعملية خطيرة سابقة للموساد في كانون أول/يناير 2010 حين قامت باغتيال محمود المبحوح، ” إهـ
إغتيال الفلسطييين بالخارج مسموح ,
أما إغتيال الصهاينة المحتلين فلا !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
It is obvious that the assassination in both cases
Has been clandestinely excuted by the Israeli intelligence Mossad
With the help of the uae intelligence
*بعيدا عن التفاصيل هذه الحادثة تثبت
أن الكيان الصهيوني المجرم الهمجي
سيبقى العدو رقم ( 1 )
للشعوب العربية والإسلامية
شاء من شاء وأبى من أبى.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
في 8 اكتوبر 2023 قتل سائحين إسرائيليين برصاص شرطي مصري في الاسكندرية ، ففتحت السلطات المصرية محضر تحقيق و(سحبت اسرائيل كافة مواطنيها من مصر)، ونفس الشيء هنا: الإمارات تحقق بالجريمة واصدرت إسرائيل تحذيرا بعدم السفر للإمارات إلا لضرورة قصوى
السلطات الإماراتية وسفير الإمارات في واشنطن تجنبوا ذكر أنه “اسرائيلي الجنسية” وأنه مولدافي وثمنت الخارجية الأمريكية موقف الإمارات
في وقت مبكر خصصت حاكمة نيويورك ميزانية إضافية لمكافحة عنف الطرفين بمتعلق غزة ، والجرائم والجنح بمتعلق غزة في ارتفاع مضطرد في أمريكا وأوروبا وأماكن أخرى
هذا الأسبوع ساهمت صفحة “عرب شيكاغو” على الفيسبوك في إلقاء القبض على سيدة أمريكية اعتدت على مرتدين للكوفية الفلسطينية وتقديمها للمحاكمة
في حال وجد يد لمخابرات دولة ما: سبق لتركيا أن ألقت القبض على شبكات إسرائيلية وايرانية ، وحذرت البلدين من عواقب تكرار ذلك ، واقال البلدين مسؤولين
(إضافة إلى كونه مبعوث منظمة تدعى «حاباد» وهي من المنظمات التي لا تؤمن بوجود الفلسطينيين، وتدعو للتخلص منهم وطردهم من فلسطين، وتعارض أي اتفاق يمكن أن يمنحهم جزءا من أراضيهم)
الشعوب العربية غير راضية عن سياسات التطبيع مع مجرمي الحرب وهم يعبرون عن غضبهم بطرق مختلفة
كيف تفهم معنى الإقتصاد في أي دولة، حتى تستطيع المنافسة في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine)، أي لا مجال إلى الرشوة أو المحسوبية أو الشفاعة، من خلال الآلة (الروبوت) التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة أو مؤسسة أو وزارة أو محافظة أو ولاية أو إمارة أو مملكة أو جمهورية؟!
بمعنى آخر يا د عبدالرحمن الشهري، المسؤول عن تطبيق (وحي) APP،
السؤال هل يمكن تطوير المحاضرة، إلى أن يكون الموضوع القرآن (إسلام الشهادتين) وإدارة وحوكمة الدولة (المجتمع)، أو Saleh Halal AI، أم لا يجوز ذلك، في أي دولة من دولنا؟!
من خلال مركز الملك سلمان لدعم لغة القرآن وإسلام الشهادتين+
تطبيق (وحي)+
Saleh Halal AI+
الشيخ صالح السريع+
الشيخ تيسير الشيخ+
من أجل منافسة Franchise ثقافة ماكدونالدز (غير الحلال) ب_Frachise ثقافة جملكو (الحلال)
أي كيف نتعاون ونتكامل، من أجل تطوير إدارة وحوكمة لتجويد كفاءة أي خدمة وتحسين أي إيرادات في أي دولة لرفع (الظلم)؟!😉🤨
🤑🙈🙉🙊📟📓🇺🇳✒️
ما التطبيق العملي إلى قول بنجامين فرانكلين
Tell me and I Forget,
Teach me and I Remember,
Involve me and I Learn?!
في موضوع تقييم كفاءة وجودة أفضل A.I. وكيف نربط ذلك مع لغة القرآن وإسلام الشهادتين؟!
بمعنى آخر، كيف تخلق، حاجة إلى سوق، وبالتالي يُنتِج إقتصاد وأعمال وخدمات في أي مكان أو مدينة أو دولة؟!
عكس بيروقراطية العالة/الآلة، أي بمعنى آخر إشكالية زاوية رؤية أي مُثقّف (جزائري/فلسطيني بالذات)، إلى متحف (فرنسا) وموضوع (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً)،في سياق الإنتهاء من إنجازه، بعد طوفان الأقصى يوم 7/10/2023،
بالذات، تعليقاً على ما ورد في جريدة القدس العربي، تحت عنوان(«متحف سجون داعش»… نحن نقص عليكم أفظع القصص كي لا تتكرر) https://www.alquds.co.uk/?p=3425661
بمعنى آخر، في مشروع صالح (التايواني) ما معنى أو كيف يتم تقييم جودة وكفاءة أي (.A.I)؟!
هو كيف تفهم، وصول من يستخدم أي تطبيق (عن بُعد OnLine) إلى مليون،
هل هذه مسؤولية لكم، أم عليكم، في الدنيا أو الآخرة يا د عبدالرحمن، بخصوص تطبيق تحت إسم (وحي) بالذات؟!🤭🤣🫣
أحسنت إختيار (الصورة) يا (المستشار القانوني)، لفضح موقف أمريكا المتناقض من رأي/فتاوي/قرارات/أحكام/قوانين/لغة (المحكمة، الدولة، الأمم المتحدة)، يتغير حسب السياق🤭🤣🫣
أي هو عين معنى الانتهازية/المصلحچية/ثقافة الأنا أو ثقافة المعصوم من (آل البيت) أو (شعب الرّب المُختار) في ديمقراطية (الكيان الصهيوني) يا أيها المستشار القانوني، وعلى حساب ظلم (أهل فلسطين أو تايوان أو غيرهم)، أليس كذلك، أم لا؟!🙈🙉🙊
أحسنت إختيار موضوع (الترجمة) يا د رضا الموسوي لب الإشكالية، هو عقلية مفهوم أن العلم داخل المدرسة، فقط،
هي مأساة نظام التعليم الحالي،
بينما الحياة، هي مدرسة العلم اليومية، وتتوقف بموتك فقط، وليس بتخرجك من الجامعة أو التقاعد من الوظيفة، كما يظن العالة/الآلة (الموظف)😉🤨
🤑🙈🙉🙊📟📓🇺🇳✒️
يجب مطاردة قتلة أطفال ونساء غزة ولبنان الإسرائيليين في كل نقطة في العالم من طرف الأحرار وعقابهم من جنس جرائمهم الوحشية واسترخاص دمائهم كما استرخصوا دماءنا بقصاص عادل فالنفس بالنفس والعين بالعين والبادي هو الظالم ، يجب أن يفهم الصهاينة أن دماءهم ليست أغلى من دمائنا.