مصرع امرأتين ورضيعين بغرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة اليونان

أثينا: قضت امرأتان ورضيعان، الثلاثاء، إثر غرق مركب كان يقلّ مهاجرين غير نظاميين قبالة جزيرة كوس اليونانية، الواقعة في بحر إيجة، وفق ما أفاد خفر السواحل اليونانيون.

وتمّ إنقاذ 27 شخصا في الحادث بينهم رجل يُعتقد أنّه مهرّب جرى توقيفه، بحسب المتحدث باسم جهاز خفر السواحل اليوناني.

وتكثر في المياه اليونانية حوادث غرق مراكب المهاجرين غير النظاميين الهاربين من أفريقيا أو الشرق الأوسط، والساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضى ثلاثة أشخاص قبالة جزيرة ساموس اليونانية الواقعة في بحر إيجة.

(أ ف ب)