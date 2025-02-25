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مصرع تسعة جنود كولومبيين إثر سقوط شاحنتهم في واد- (شاهد)

25 - فبراير - 2025

إسعاف أحد الجنود المصابين في طائرة هليكوبتر

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بوغوتا: لقي تسعة جنود كولومبيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح إثر سقوط شاحنة كانوا على متنها ليل الأحد-الإثنين في واد في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال لويس ألفونسو إسكوبار حاكم مقاطعة نارينيو حيث وقع الحادث لإذاعة بلو راديو إنّ “فصيلة من 36 جنديا كانت متجهة” على متن شاحنة عندما سقطت “في واد يزيد عمقه عن 100 متر”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات عناصر الإنقاذ وهم يساعدون جنودا على تسلّق منحدر حرجي باستخدام الحبال.

ونقل الجنود العشرون المصابون إلى مراكز طبية قريبة وهم الآن يتلقون “رعاية متخصصة”، بحسب ما أعلن الجيش في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

(أ ف ب)

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