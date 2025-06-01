مصرع خمسة أشخاص جراء حريق في الكويت- (فيديو)

الصورة من حساب قوة الإطفاء العام على منصة إكس

الكويت: أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت الأحد مصرع خمسة أشخاص جراء حريق اندلع في مبنى سكني جنوب غرب العاصمة.

واندلع الحريق في شقتين في منطقة الرقعي التي تبعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القوة العميد محمد الغريب.

وقال لوكالة فرانس برس إنه عثر على ثلاث جثث في موقع الحادث، وتوفي شخصان آخران متأثرين بجروحهما في المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد آخر، وحذر الغريب من أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لخطورة بعض الحروق، فيما بدأ تحقيق في سبب الحريق.

سكان بناية في منطقة الرقعي يحاولون الهروب من النيران فجر اليوم وسرعة استجابة رجال الاطفاء تنجح بانقاذ حياتهم pic.twitter.com/Jtf1Qtlsae — الجريمة (@aljareemanews) June 1, 2025

(أ ف ب)