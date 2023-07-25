مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين 

الرباط: قضى خمسة شبان مغاربة على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قرب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية) خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي، وفق ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال فرع هذه المنظمة غير الحكومية بمدينة خنيفرة (وسط شمال) في بيان إنه “تلقى بأسى وحزن عميقين نبأ وفاة خمسة شبان (…) في حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى أنهم يتحدرون من بلدة تيغسالين القريبة من خنيفرة.

وأوضح المسؤول في الجمعية محمد زندور “وقع الحادث أمس (الاثنين) قرب مدينة الداخلة غير بعيد عن الشاطئ حيث انقلب قارب كان على متنه نحو 60 مهاجرا بسبب الأمواج، وفق ما علمنا من ناجين”.

وأضاف “الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال مهاجرون آخرون في عداد المفقودين”.

تزايدت في الفترة الأخيرة محاولات الهجرة باتجاه جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة يسلكها مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة الى شبان مغاربة يحلمون بفرص عمل وحياة أفضل في أوروبا.

وفي حين لم تؤكد السلطات المغربية الحادث، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “فتح تحقيق في الفاجعة وتوقيف ومحاسبة سماسرة الهجرة غير النظامية (في خنيفرة) وعموم المغرب”، منددة بمعاناة شباب المنطقة من البطالة.

في حادث مماثل لقي ستة مغاربة مصرعهم الجمعة في انقلاب قاربهم بساحل الناظور شمال المملكة، بينما كانوا يحاولون العبور إلى جنوب اسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكان على متن الزورق 54 راكبا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.

الأسبوع الماضي أعلنت البحرية المغربية أنها أنقذت نحو 900 مهاجر بين العاشر والسابع عشر من تموز/يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب تقل مهاجرين في المياه المغربية والإسبانية والدولية، خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.

من جهتها، قالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

(أ ف ب)