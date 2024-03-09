مصرع خمسة مهاجرين غرقا قبالة سواحل تونس

تونس: أعلن الحرس الوطني التونسي السبت انتشال جثث خمسة مهاجرين حاولوا الوصول إلى أوروبا قبالة السواحل التونسية وإنقاذ 24 مهاجرا آخر.

وأوضح الحرس في بيان أنه تم انتشال الجثث الخمسة قبالة سواحل منطقة جرجيس شرق وسط تونس، غير بعيد من الحدود مع ليبيا.

كما تم إنقاذ 24 مهاجرا آخر من جنسيات أجنبية مختلفة، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف الحرس الوطني أن القارب الذي يحمل هؤلاء المهاجرين أبحر من سواحل “دولة مجاورة”، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى ليبيا.

في عملية أخرى، أحبط الحرس “عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة” في سواحل المهدية (وسط) و”إنقاذ” 53 مهاجرا من جنسيات أجنبية مختلفة.

وليبيا نقطة انطلاق لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.

كثيرا ما تتعطل قوارب تغادر الساحل الليبي قبالة الساحل التونسي الذي يعد أيضا نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين.

وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا في البحر عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

(أ ف ب)