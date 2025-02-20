مصرع ستة مهاجرين غرقا في بحر إيجه

إسطنبول: أعلنت السلطات التركية الأربعاء أنّ ستّة مهاجرين لقوا مصرعهم غرقا في بحر إيجه قبالة الساحل الغربي للبلاد، في حين تمكّنت من إنقاذ 27 مهاجرا آخر كانوا على متن نفس القارب المطاطي قبيل غرقه.

وقال خفر السواحل الأتراك إنّهم عثروا قبيل بزوغ فجر الأربعاء قبالة ساحل جنوب مدينة إزمير، في المياه التي تفصل تركيا عن جزيرة ساموس اليونانية القريبة، على قارب مطاطي كان قد بدأ بالغرق ومحمّل بمهاجرين غير شرعيين.

وأوضح خفر السواحل أنّ 27 من هؤلاء المهاجرين كانوا على قيد الحياة، بينهم سبعة كانوا في المياه، وقد أمكن إنقاذهم جميعا، لكنّ ستة آخرين كانوا قد قضوا عند وصول خفر السواحل.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنّه “تمّ انتشال جثث ستة مهاجرين غير نظاميين”.

وأضاف أنّ السلطات أوقفت شخصا بشبهة أنّه المهرّب.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي سبعة مهاجرين مصرعهم غرقا في نفس هذه المنطقة بعد أن استقلّوا قاربا مطاطيا مشابها.

وغالبا ما تشهد المياه الخطرة بين الساحل التركي والجزر اليونانية المجاورة، مثل ساموس وليسبوس، حوادث غرق ضحيّتها مهاجرون غير شرعيين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإنّ 2333 مهاجرا فُقد أثرهم أو انتشلت جثثهم في البحر المتوسط في 2024.

(أ ف ب)