مصرع شخصين جراء الفيضانات شرقي ليبيا- (فيديوهات)

طرابلس: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، مصرع شخصين إثر فيضانات اجتاحت عدة مناطق شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق تصريح متحدث الحكومة محمد حمودة لقناة “ليبيا الأحرار” (خاصة).

والأحد اجتاحت العاصفة المتوسطية “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وقال حمودة “العاصفة الجوية دانيال تسببت بمصرع شخصين شرقي البلاد (دون أن يحدد مناطقهم)”.

وأضاف حمودة” أكثر المناطق المتضررة من التقلبات الجوية حتى الآن، ساحل الجبل الأخضر وتوكرة(شرق)”.

عاجل ليبيا :

فيضانات و دمار بسبب إعصار عنيف (إعصار دانيال ) و السلطات الليبية تعلن حالة الطوارئ العامة .

اللهم احفظ ليبيا وشعب ليبيا pic.twitter.com/VrAtpdq0xC — Anir (@lahoucine69) September 11, 2023

من جانبه، وجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عدة شركات خدمية وهيئات أمنية، بنقل فرقها إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في خطاب عاجل وجهه الدبيبة إلى عدة شركات وهيئات خدمية في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلن عميد بلدية البيضاء (شرق)، صفي الدين إدريس هيبة، خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، مطالبا المسؤولين بالتدخل السريع والعاجل.

I wonder where is the international community , help #Libya in this human tragedy that is about to turn into a catastrophe.

Pray for Libya 🇱🇾 #Daniel_storm #اغيثوا_ليبيا #انقذوا_الشرق_الليبي #إعصار_دانيال #اعصار_ليبيا pic.twitter.com/dHpVRPC4Qb — TAQWA (@takwaelferjanii) September 11, 2023

وطالب هيبة في تسجيل مصور نشرته البلدية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، السكان بالبقاء داخل بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما طالب الأجهزة الأمنية والخدمية بمساعدة العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

والأحد، قال المجلس الأعلى للدولة الليبي، إنه يتابع بقلق بالغ ما يجري في ليبيا عامة وفي مناطق الشرق خاصة من تقلبات جوية وسيول عارمة أحدثت أضرارا فادحة بالأرواح والممتلكات.

وطالب المجلس في بيان نشره مكتبه الاعلامي “أجهزة الدولة في شرق البلاد وغربها ببذل الجهد والعمل معاً لإدارة الازمة وتجاوز المحنة حفاظاً على أرواح المواطنين وأموالهم.

والسبت، أعلنت السلطات شرق ليبيا حالة الطوارئ القصوى، شملت إيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وإغلاق المحال التجارية وحظر التجوال، وذلك لمواجهة أي تأثيرات للعاصفة المتوسطية “دانيال”.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية (حكومي)، في ذات اليوم، من “تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا يوم الأحد، مصحوبة برياح قوية على معظم المناطق، تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة أحيانا.

(الأناضول)