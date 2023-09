مصرع شخصين جراء الفيضانات شرقي ليبيا- (فيديوهات)

طرابلس: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، مصرع شخصين إثر فيضانات اجتاحت عدة مناطق شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق تصريح متحدث الحكومة محمد حمودة لقناة “ليبيا الأحرار” (خاصة).

والأحد اجتاحت العاصفة المتوسطية “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وقال حمودة “العاصفة الجوية دانيال تسببت بمصرع شخصين شرقي البلاد (دون أن يحدد مناطقهم)”.

وأضاف حمودة” أكثر المناطق المتضررة من التقلبات الجوية حتى الآن، ساحل الجبل الأخضر وتوكرة(شرق)”.

من جانبه، وجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عدة شركات خدمية وهيئات أمنية، بنقل فرقها إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في خطاب عاجل وجهه الدبيبة إلى عدة شركات وهيئات خدمية في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلن عميد بلدية البيضاء (شرق)، صفي الدين إدريس هيبة، خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، مطالبا المسؤولين بالتدخل السريع والعاجل.

I wonder where is the international community , help #Libya in this human tragedy that is about to turn into a catastrophe.

Pray for Libya 🇱🇾 #Daniel_storm #اغيثوا_ليبيا #انقذوا_الشرق_الليبي #إعصار_دانيال #اعصار_ليبيا pic.twitter.com/dHpVRPC4Qb

— TAQWA (@takwaelferjanii) September 11, 2023