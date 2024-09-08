منوعات | أبيض و أسود

مصرع شخصين وإنقاذ العشرات جراء فيضانات غير مسبوقة بصحراء الجزائر- (فيديوهات)

8 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
1

الجزائر: لقي شخصان مصرعهما بمدينة تامنراست في أقصى الجنوب الجزائري، وأغلقت السيول طرقات، فيما جرى إنقاذ عشرات جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت عدة ولايات صحراوية.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان لها، إنه تم العثور صبيحة الأحد، على جثة شخص مفقود منذ ليلة السبت، جرفته السيول بواد توفدات، ببلدية تامنراست (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائر).

وفي بيان ثان، أفادت الحماية المدنية بأنه تم العثور على جثة شخص ثان جرفته مياه وادي عين أمقل، ببلدية تامنراست.

 

وتوالت منذ ليلة السبت وصبيحة الأحد، بيانات للحماية المدنية، تفيد بإنقاذ عشرات الأشخاص بعد أن حاصرتهم المياه في عدة ولايات صحراوية، على غرار بشار وتندوف والنعامة وبني عباس (جنوب غرب) وتامنراست وإليزي (جنوب شرق).

كما أصدر ديوان الأرصاد الجوية الحكومي نشرات تحذيرية متتالية، منذ صباح السبت، تفيد بتساقط أمطار غزيرة جدا ورعد شديد، بعدة ولايات صحراوية وخصوصا بمناطق الجنوب الغربي وأقصى جنوبي البلاد، تستمر حتى ليلة الأحد.

من جانبه نشر الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك، تظهر انقطاع حركة المرور عبر عدة طرقات بولايات جنوبية بسبب السيول والفيضانات.

وبولاية بشار (جنوب غرب) جرفت السيول أحد الجسور بوسط المدنية جراء تدفق المياه بقوة هائلة، وفق فيديوهات جرى تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لإجلاء عائلات بعد أن غمرت المياه العديد من الأحياء السكنية بولايتي النعامة وبشار، على وجه الخصوص، وفق بيان الحماية المدينة.

كما أنعشت الأمطار المتهاطلة منذ أيام مخزونات سدود غربي وجنوب غربي الجزائر، وفق ما جرى تداوله على المنصات الاجتماعية، على غرار ولايتي بشار وتيارت، اللتين عانتا من جفاف وشح حاد في المياه خلال الأشهر الماضية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ريفي:
    سبتمبر 9, 2024 الساعة 9:46 ص

    الهم اجعلها امطار خير وبركه، ونتمني من الناس الإبتعاد عن الوديان لان حركة وجريان المياه قوية فقد تخرج عن السيطرة

    رد

أخبار ذات صلة

بوعلام صنصال يواجه من جديد 10 سنوات سجنا ويرد بخصوص تصريحاته حول الحدود الجزائرية.. وممثل النيابة: لم يظهر أي عرفان لوطنه
24 - يونيو - 2025
فرضية أن “الجزائر الهدف التالي بعد إيران”.. هيئة رسمية تدعو لتجنب الخطاب الإعلامي التضليلي وتتحدث عن حروب رقمية تستهدف البلاد
23 - يونيو - 2025
الجزائر ليست إيران ولا سوريا
22 - يونيو - 2025
الجزائر تعرب عن قلقها بعد القصف الأمريكي على إيران.. وعطاف يدعو لوقف “النظام الخاص” الذي تتمتع به إسرائيل- (تدوينة)
22 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية