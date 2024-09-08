مصرع شخصين وإنقاذ العشرات جراء فيضانات غير مسبوقة بصحراء الجزائر- (فيديوهات)

الجزائر: لقي شخصان مصرعهما بمدينة تامنراست في أقصى الجنوب الجزائري، وأغلقت السيول طرقات، فيما جرى إنقاذ عشرات جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت عدة ولايات صحراوية.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان لها، إنه تم العثور صبيحة الأحد، على جثة شخص مفقود منذ ليلة السبت، جرفته السيول بواد توفدات، ببلدية تامنراست (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائر).

وفي بيان ثان، أفادت الحماية المدنية بأنه تم العثور على جثة شخص ثان جرفته مياه وادي عين أمقل، ببلدية تامنراست.

🔴🔴واد بشار الآن، يرجى توخي الحيطة والحذر. pic.twitter.com/BBGoBs9lJG — خنفر زاوي Khenfer zawi 🇩🇿🇩🇿 (@KKhnfr) September 8, 2024

وتوالت منذ ليلة السبت وصبيحة الأحد، بيانات للحماية المدنية، تفيد بإنقاذ عشرات الأشخاص بعد أن حاصرتهم المياه في عدة ولايات صحراوية، على غرار بشار وتندوف والنعامة وبني عباس (جنوب غرب) وتامنراست وإليزي (جنوب شرق).

كما أصدر ديوان الأرصاد الجوية الحكومي نشرات تحذيرية متتالية، منذ صباح السبت، تفيد بتساقط أمطار غزيرة جدا ورعد شديد، بعدة ولايات صحراوية وخصوصا بمناطق الجنوب الغربي وأقصى جنوبي البلاد، تستمر حتى ليلة الأحد.

من جانبه نشر الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك، تظهر انقطاع حركة المرور عبر عدة طرقات بولايات جنوبية بسبب السيول والفيضانات.

أمطار غزيـرة وطوفانيـة تشهدها عـدة ولايـات بالجنوب : بشـار ، البيض والنعامة ، مما أدى الى حدوث فيضانات كبيـرة وسيول جارفـة مع ارتفاع مخيـف لمنسـوب الأوديـة. نسـأل الله أن يحفـظ بلادنا وإخوتنا هناك.🤲🇩🇿#الجزائر pic.twitter.com/SDKhPtTOjX — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Bonoise23Dz) September 8, 2024

وبولاية بشار (جنوب غرب) جرفت السيول أحد الجسور بوسط المدنية جراء تدفق المياه بقوة هائلة، وفق فيديوهات جرى تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لإجلاء عائلات بعد أن غمرت المياه العديد من الأحياء السكنية بولايتي النعامة وبشار، على وجه الخصوص، وفق بيان الحماية المدينة.

كما أنعشت الأمطار المتهاطلة منذ أيام مخزونات سدود غربي وجنوب غربي الجزائر، وفق ما جرى تداوله على المنصات الاجتماعية، على غرار ولايتي بشار وتيارت، اللتين عانتا من جفاف وشح حاد في المياه خلال الأشهر الماضية.

(الأناضول)