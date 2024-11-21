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مصرع ضابطين إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية شمال المغرب

منذ ساعة واحدة

العقيد محمد المختاري- الصورة من حساب القيادة العامة للجيش المغربي على منصة إكس

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الرباط: لقي ضابطان مصرعهما، الخميس، إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية شمالي المغرب.
وأفادت القيادة العامة للجيش المغربي، بأن طائرة من طراز “دا 42” المخصصة لتدريب الطيارين تحطمت داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان مباشرة بعد إقلاعها.
وأضافت القيادة في بيان، أن الحادث أدى إلى مصرع ضابطين من القوات الجوية، هما عقيد مدرب، وضابط متدرب.
وأوضحت أن “الفقيدين كانا في مهمة تدريب وتأهيل لحظة وقوع الحادث”.
ولفتت إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد ملابساته.

(الأناضول)

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