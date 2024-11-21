مصرع ضابطين إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية شمال المغرب

الرباط: لقي ضابطان مصرعهما، الخميس، إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية شمالي المغرب.

وأفادت القيادة العامة للجيش المغربي، بأن طائرة من طراز “دا 42” المخصصة لتدريب الطيارين تحطمت داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان مباشرة بعد إقلاعها.

وأضافت القيادة في بيان، أن الحادث أدى إلى مصرع ضابطين من القوات الجوية، هما عقيد مدرب، وضابط متدرب.

وأوضحت أن “الفقيدين كانا في مهمة تدريب وتأهيل لحظة وقوع الحادث”.

ولفتت إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد ملابساته.

انا لله وانا اليه راجعون

استشهاد العقيد محمد المختاري والرائد فتحي عمر في تحطم طائرة DA42 تدريبية بمطار بنسليمان صباح اليوم. رحم الله شهداء الواجب الوطني وتغمدهم بواسع رحمته. pic.twitter.com/KunV2N6QCj — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) November 21, 2024

(الأناضول)