مصرع عسكري إثر سقوط مروحية جنوب تونس

تونس: لقي عسكري مصرعه الجمعة اثر حادث سقوط مروحية في جنوب تونس على ما أفادت وزارة الدفاع التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن الحادث جدّ “خلال مناورة عادية وأثناء النزول” في محافظة قفصة.

نُقل طاقم المروحية وهما عسكريان إلى المستشفى بمحافظة قفصة و”توفي أحدهما والثاني في حالة صحية مستقرة”، بحسب زكري.

وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطّم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمّات استطلاعية.

في حزيران/يونيو 2023، قُتل أربعة عسكريين اثر سقوط مروحيتهم في البحر قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

وفي تشرين الأول/اكتوبر 2021، لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد.

(أ ف ب)