استشهاد ناشط بانفجار داخل موقع عسكري بغزة وفصائل المقاومة تواصل رفع الاستعداد تحسبا لهجوم إسرائيلي

غزة – القدس العربي

استشهد ناشط فلسطين وأصيب آخر بانفجار، وقع داخل أحد مواقع المقاومة، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في الوقت الذي شرعت فيه فصائل المقاومة، برفع درجة الحذر والاستعداد، خشية من أي هجوم إسرائيلي مباغت، بعد قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخيرة، والتي حملت تهديدات بتنفيذ عمليات اغتيال.

وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في القطاع، إن شهيدا قضى وأصيب آخر بجراح خطرة، إثر انفجار داخل موقع للمقاومة في المحافظة الوسطى، لافتا إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الحادث.

ولم يعلن عن سبب الانفجار، حتى اللحظة، غير أنه يتوقع أن يكون الحادث وقع خلال عملية الإعداد والتجهيز التي تقوم بها المقاومة، والتي تشمل تصنيع متفجرات.

وسبق وأن قضى نشطاء من المقاومة وأصيب آخرون في حوادث مماثلة وقعت داخل المواقع.

والجدير ذكره أن الحادثة وقعت في ظل اتخاذ المقاومة الفلسطينية احتياطاتها الأمنية، خشية من عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف قادة المقاومة أو مواقعها، بعد تهديدات دولة الاحتلال الأخيرة، التي جاءت في أعقاب عمليتَي إطلاق النار في الضفة الغربية.

وقد أكدت مصادر في المقاومة، أنها تأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجد، خاصة بعد إعلان قادة الاحتلال أن هجمات الضفة تدار من غزة والخارج.

كما أشارت إلى أنها وجهت تحذيرات للاحتلال، تؤكد أن المقاومة سترد بشكل يفاجئ دولة الاحتلال حال أقدمت على عمل كهذا، والذي من شأنه أن يدفع بالأمور إلى تصعيد كبير.

ونقلت وكالة “سوا” المحلية عن القيادي في حماس ياسين ربيع قوله إن حركته أبلغت الوسيط المصري أنها لن تقبل هذه التهديدات وسترد على أي اعتداء وأي اغتيال في أي ساحة كانت.

وأكد أن حركته لن تخشى هذه التهديدات، وستبقى تقاوم حتى تحرير فلسطين، وقال “نتنياهو يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بحرب مفتوحة كما يهدد غزة ولبنان والضفة، ولو يعلم أنه يستطيع لفعلها منذ زمن وفترة طويلة “.

وأضاف “هذه التهديدات لا تزيد المقاومة ولا المواطن إلا إصرارا وعنادا على المقاومة وعلى تحرير فلسطين”.

وكانت تقارير عبرية، ذكرت أن قادة الأمن والحكومة المصغرة، يبحثون عن طريقة لتدفيع حماس الثمن، ونوهت إلى أن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوضحوا للوزراء في اجتماع الوزراء المصغر، أهمية سياسة الاغتيالات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة التي عقدت اجتماعا طارئا منتصف الأسبوع، قررت تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش غالانت، بالتحرك لتنفيذ سلسلة إجراءات تم الاتفاق عليها لمواجهة العمليات المسلحة، ومن يقف خلفها ويمولها.

ودفع ذلك بتحليلات توقعت أن تقدم إسرائيل ضمن خيارات العمل العسكري المطروح، إما أن تشن عملية عسكرية كبيرة ضد النشطاء في الضفة، أو أن تقدم على تنفيذ هجوم مباغت ضد غزة، على غرار مرات سابقة، يبدأ بتنفيذ عمليات اغتيال.

وفي سياق قريب، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بمحاذاة السياج الأمني شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية إن نحو ست جرافات وناقلة جنود ودبابات، دخلت تلك المنطقة من بوابة عسكرية، وقامت على الفور بأعمال تمشيط وتجريف.

وبهدف حماية تلك القوات حلقت طائرات مسيرة فوق أجواء المنطقة، فيما منع التوغل المزارعين الذين يملكون حقولا قريبة من الوصول إليها، خشية من تعرضهم لخطر الإصابة، في ظل اعتياد قوات الاحتلال على إطلاق النار بكثافة خلال التوغلات وبشكل عشوائي.

وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بعمليات توغل على الحدود البرية الشمالية والشرقية للقطاع، كما تنفذ هجمات شبه يومية تستهدف فيها الصيادين، وتحول دون إتمامهم عملهم اليومي المعتاد.

إلى ذلك، فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال شاب فلسطيني تسلل عبر السياج الأمني شمال قطاع غزة نحو منطقة الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش إنه جرى اعتقال فلسطيني أعزل حاول اجتياز العائق الأمني من شمال قطاع غزة نحو الغلاف، وتم تحويله للتحقيق.