سياسة | دولي

مصرع 11 عاملاً جراء انهيار جدار بعد هطول أمطار غزيرة في باكستان- (صور)

منذ 59 دقيقة

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إسلام آباد: لقى 11 عاملا على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون الأربعاء عندما انهار جدار بعد هطول أمطار موسمية غزيرة بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق ما ذكر مصدر في الإدارة المحلية.

انهار الجدار فوق العمال بينما كانوا نائمين في خيامهم التي نُصبت بالقرب من جسر كانوا يبنونه.

وقال نيهيل حفيظ المسؤول الإداري المحلي لوكالة فرانس برس “تم حتى الآن انتشال جثث 11 عاملا وأصيب خمسة في الحادث”.

واوضح أن “الحادث وقع حوالى الساعة 06,20 (01,20 بتوقيت غرينتش) بعد هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية”. وأكدت الشرطة هذا النبأ.

قتل ما لا يقل عن ستين شخصًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية التي اجتاحت باكستان أواخر حزيران/يونيو.

تحاول باكستان التعافي من الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر منها أكثر من 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص.

ويعتبر موسم الأمطار الذي يستمر عادة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر أساسيا لريّ المزروعات وإعادة تشكل موارد المياه في شبه القارة الهندية التي تتغذى بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من الأمطار السنوية.

كما أنه حيوي للزراعة والأمن الغذائي في هذه المنطقة الفقيرة التي يقطنها حوالي ملياري نسمة. لكنه أيضًا مصدر كوارث ودمار كل عام.

(أ ف ب)

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