مصرع 21 رياضيا نيجيريا في حادث حافلة خلال عودتهم من بطولة وطنية

ابوجا: لقي 21 رياضيا مصرعهم في نيجيريا بعد أن تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير على طريق سريع خلال عودتهم من بطولة رياضية وطنية، ورجحت السلطات أن يكون سبب الحادث إرهاق السائق أو السرعة الزائدة.

وقالت الهيئة الفدرالية النيجيرية لسلامة الطرق إن الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم ولم يشمل أي مركبات أخرى، ربما كان ناتجا عن “الإرهاق والسرعة الزائدة” بعد رحلة ليلية طويلة.

وكان الرياضيون في طريق عودتهم إلى كانو في شمال نيجيريا بعد مشاركتهم في المهرجان الرياضي الوطني ال22 الذي أقيم على بعد نحو ألف كيلومتر جنوبا في ولاية أوغون.

ويتضمن المهرجان رياضات متنوعة من كرة السلة إلى المصارعة، وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد وصفه بأنه يمثل “الوحدة والقوة والمرونة التي تميزنا كأمة”.

وتعد حوادث السير شائعة على طرق نيجيريا السيئة الصيانة، ويعود ذلك في أغلب الأحيان إلى السرعة الزائدة وعدم مراعاة قواعد المرور.

وسجلت نيجيريا في العام الماضي 9570 حادثا مروريا قضى فيها 5421 شخصا، وفقا لبيانات خدمة الطوارئ الفيدرالية.

(أ ف ب)