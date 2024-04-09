مصرع 4 أشخاص في انفجار محطة كهرمائية في إيطاليا

روما: لقي 4 أشخاص حتفهم، الثلاثاء، جراء انفجار في محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية شمالي إيطاليا.

وأفادت وكالة أنباء “ANSA” الإيطالية أن الانفجار وقع في المحطة الواقعة في بحيرة سوفيانا، بحلول الساعة 15:00 بحسب التوقيت المحلي.

وذكر بيان لولاية بولونيا الإيطالية، أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما يتواصل البحث عن 3 مفقودين.

بدورها، تداولت الصحف المحلية أنباء حول اندلاع حريق عقب الانفجار، وأن الشركة المسؤولة عن تشغيل المحطة فتحت تحقيقا حول أسباب الحادثة.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة الانفجار في المحطة، واصفين إياه بـ “المرعب”.

(الأناضول)