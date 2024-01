مصرع 47 شخصا في انزلاق أرضي جنوب غرب الصين- (فيديو)

بكين: أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين الاثنين إلى مصرع 47 شخصا دفنا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ووقع الانزلاق عند الساعة 5,51 صباحا (21,51 ت غ الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة “سي سي تي في” الرسمية.

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

واستجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، وفقا لـ”سي سي تي في”.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها الثلوج.

47 villagers were buried in a landslide that occurred in Zhenxiong County of Zhaotong City, southwest China's Yunnan Province on early Monday, local authorities said. A search and rescue operation is currently underway. pic.twitter.com/ugDPG8XiMA

— People's Daily, China (@PDChina) January 22, 2024