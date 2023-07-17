مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 جراء انهيار عقار سكني في القاهرة

القاهرة: لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أخرون، اليوم الإثنين، جراء انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة، في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ووفق ما نشره موقع “بوابة الأهرام” الإلكتروني اليوم، تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا، بسقوط عقار مكون من أربعة طوابق في شارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأشار إلى انتقال قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال سبعة جثامين وأربعة مصابين تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ولفت إلى مواصلة قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا.

ويأتي الحادث غداة انهيار عقار بمدينة رشيد شمالي مصر، أسفر عن “4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي و6 يوليو/ تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادة بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار المتضرر.

(وكالات)