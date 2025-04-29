مصرع 9 أشخاص وجرح 10 في حادث سير جنوب الجزائر

الجزائر: قضى تسعة أشخاص في انقلاب سيارة لنقل البضائع الثلاثاء في إن صالح بولاية تمنراست على بعد 1200 كلم جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان أن مسعفيها تدخلوا في الساعة 15:20 (14:20 ت غ) “من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة لنقل البضائع في إن صالح على مستوى الطريق الوطني الرقم1 المعروف بالطريق العابر للصحراء”، اذ يربط بين العاصمة في الشمال وولاية تمنراست بجنوب البلاد.

وذكرت ان الحادث “أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 10 بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي”.

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن حوادث السير في الجزائر تسببت في 2024 في مصرع 3740 شخصا وإصابة 35 ألفا و556 آخرين.

(أ ف ب)