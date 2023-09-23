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مصرع 94 فردا من قوات شرق ليبيا خلال عمليات إنقاذ منكوبي الفيضانات

منذ 8 دقائق

أحمد المساري الناطق باسم قوات الشرق الليبي

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بنغازي: لقي 94 فردا من قوات شرق ليبيا مصرعهم أثناء مشاركتهم في عمليات المساعدة والإنقاذ لأهالي مدينة درنة ومناطق شرق البلاد التي اجتاحتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.

جاء ذلك وفق بيان متلفز تلاه، السبت، أحمد المساري الناطق باسم قوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر.

وقال المسماري “إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيدا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وبعد أيام من تداول إحصاءات متعددة بشأن ضحايا الإعصار المدمر، أفادت منظمة الصحة العالمية في 16 سبتمبر/ أيلول بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

فيما تعود أحدث حصيلة ليبية إلى 13 سبتمبر/ أيلول، حين أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، وسط ترجيحات بزيادة عدد الضحايا مع استمرار انتشال الجثث، لا سيما في درنة.

(الأناضول)

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