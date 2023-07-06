مصرفي بارز في بنك «جيه بي مورغان» يدعو إلى التوقف عن انتقاد استضافة الإمارات لـ«كوب28» لأنها دولة منتجة للنفط

■ لندن – رويترز: قال مصرفي كبير لدى بنك «جيه.بي مورغان» لرويترز إنه يجب على المنتقدين التوقف عن «التذمر» من استضافة الإمارات لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب28» وإعطاء الدولة المنتجة للنفط فرصة لإظهار قدرتها على قيادة جهود تخليص قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية.

وتعرض الرئيس المعين لقمة «كوب28» الإماراتي سلطان أحمد الجابر الذي يرأس أيضاً شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لانتقادات من نشطاء المناخ بسبب اتخاذه ما يرون أنه موقف متراخٍ تجاه الوقود الأحفوري قبل قمة الأمم المتحدة التي تبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني.

وحث أكثر من 100 عضو في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي في مايو/أيار الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية على الضغط على الإمارات لاستبعاد الجابر من رئاسة مؤتمر المناخ، قائلين أن ازدواج منصبه قد يؤدي لتقويض المفاوضات.

وقال تشوكا أومونا، رئيس الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستثمار المصرفي في الاقتصاد الأخضر لدى «جيه.بي مورغان»، أن المنتقدين في البلدان الغنية يجب أن «يمنحوا الرئاسة فرصة».

وأضاف «إنها نظرة سيئة حقاً. نعم، الإمارات دولة منتجة للنفط، لكن مصر والمملكة المتحدة دولتان منتجتان للنفط أيضاً ولم يقل أحد إن هذا يجب أن يمنعهما من استضافة قمتي كوب السابقتين. بل أن مقر الأمم المتحدة يوجد في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم».

وقال أومونا، وهو سياسي سابق في حزب العمال البريطاني المعارض، أنه التقى بالفريق الإماراتي لرئاسة المؤتمر المناخي وأنه أثار إعجابه.

وأضاف «هم (الإماراتيون) يفهمون قطاعات النفط والغاز ربما أفضل من الكثيرين غيرهم، يعرفون ما يتطلبه الأمر لتخليص القطاع من الانبعاثات الكربونية. ومن المؤكد أن ذلك يعني أنهم سيلعبون دوراً مهماً للغاية في العالم لإيجاد حل لما قد يكون أكبر تحد لنا». وكان بنك «جيه.بي مورغان» أكبر ممول لقطاع الوقود الأحفوري بين عامي 2016 و2022، إذ قدم تمويلات إجمالية قدرها 434 مليار دولار، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني في عام 2022، وفقا لتقرير «الأعمال المصرفية والفوضى المناخية» الصادر عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية.

ويحذر العلماء من استمرار تزايد الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري جراء حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، على الرغم من الحاجة لخفضها بشدة إذا أراد العالم أن يحظى بفرصة للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية فوق متوسطها قبل العصر الصناعي. وتعهد «جيه.بي مورغان»، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، بالمساهمة ومساعدة آخرين في جمع تريليون دولار للمبادرات الخضراء بحلول عام 2030، ووضع البنك أهدافا لخفض الانبعاثات مرتبطة بالقروض التي يقدمها لعملائه في قطاع النفط والغاز.