مصرف أمريكي يودع عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه

واشنطن: أودع مصرف “سيتي غروب” الأمريكي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلا من 280 دولارا، على ما أفاد تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” الجمعة.

وقد حدث هذا التحويل المالي الخاطئ في نيسان/أبريل الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وفق المصدر ذاته.

وتمكّن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة.

وذكر التقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة.

وقال المصرف إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال لأنه لا يملك هذا المبلغ.

وذكر “سيتي غروب” في رسالة بالبريد الإلكتروني الجمعة أن “ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وقمنا بعكس الإدخال”.

وأشار المصرف إلى أن آلياته “كانت ستمنع أيضا خروج الأموال من البنك”.

وأضافت المؤسسة “بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية وأتمتة الضوابط”.

وأخطر “سيتي غروب” السلطات المالية الأمريكية بالدفعة الخاطئة، متحدثا عن “حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ”، بحسب مصدر نقلت عنه صحيفة “فاينانشال تايمز”.

في تموز/يوليو 2024، فرض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية المصرفية OCC على البنك غرامة قدرها 135,6 مليون دولار بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.

واعتبرت الهيئتان التنظيميتان أن البنك النيويوركي فشل في الوفاء بالالتزامات التي قطعها في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات الأمريكية في عام 2020، والذي ينص على دفع غرامة أولية قدرها 400 مليون دولار.

(أ ف ب)